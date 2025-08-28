スタジオジブリ トリビュートアルバム『ジブリをうたう その2』が、11月19日にリリース。あわせて参加アーティストや宮崎吾朗描き下ろしのジャケットイラストも公開となった。

（関連：岸田繁、玉井詩織、花村想太＆大野雄大、リトグリ……特別なコラボも披露された『ジブリをうたう』コンサート）

今作の参加アーティストは、アイナ・ジ・エンド、大野雄大＆花村想太（Da-iCE）、大原櫻子、小川彩＆奥田いろは（乃木坂46）、Kalafina 、岸田繁（くるり）＆玉井詩織（ももいろクローバーZ）、GLIM SPANKY、にんじん（from ロクデナシ）、のん×SOIL&”PIMP”SESSIONS、葉加瀬太郎＆武部聡志、Penthouse、森崎ウィン、薬師丸ひろ子の全13組。

前作から引き続き参加する岸田繁（くるり）と玉井詩織（ももいろクローバーZ）は、今回は2人で1曲の参加となる。また、今作にはWakanaがKalafinaとしてKeiko、Hikaruとともに参加し、角野隼斗は、自身の所属する6人組バンド Penthouseとして参加することが決定。全ての収録楽曲に関しては後日発表予定だが、どのアーティストもスタジオジブリ作品の楽曲に対して独自の解釈で楽曲制作を行なっているとのことだ。

さらに、宮崎吾朗によるジャケットイラストは、前作のイラストと対をなす形で描き下ろされたものになっており、澄んだ青い空をバックに自然豊かな丘陵でアコーディオンピアノを奏でる少女が描かれた、スタジオジブリの世界と音楽がコラボレートしたイラストとなっている。

加えて、ジブリ関連ショップ限定盤のリリースも決定。同作も宮崎吾朗描き下ろしのイラストジャケットとなっており、通常盤とは異なるものとなっている。ジブリがいっぱい どんぐり共和国、オンラインショップ、そらのうえ店に関しては、本日10時より予約販売がスタートとなる。

なお、アルバムの特設サイトもリニューアルされ、今作から期間限定のオフィシャルTikTokの開設も決定した。

（文=リアルサウンド編集部）