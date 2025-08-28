俳優の船越英一郎（65）が23歳年下の女性と結婚し、昨夏に第1子が誕生していたことが27日、明らかになった。お相手は女優でチョークアーティストとしても活躍している松下萌子（42）。船越は「静かに温かく見守っていただけますと幸いです」とコメントを寄せた。

2人は2017年にTBSバラエティー「林先生が驚く初耳学！」の共演で知り合い、21年夏ごろに交際をスタート。同年末のクリスマスに松下が船越の家を訪れる姿が週刊誌に報じられていた。当時、船越の所属事務所は「プライベートは本人にお任せしています」としていた。

船越は前妻の松居一代（68）とおしどり夫婦として知られたが離婚騒動の末、17年に離婚。当時の苦労もあり当初は結婚に前向きではなかった。ただ船越をよく知る関係者は「一緒に過ごすうちに“松下さんとであれば再婚したい”という思いが生まれた。子供が欲しいとも考えていたようです」と明かした。そんな中で23年秋ごろに松下の妊娠が分かり、船越はすぐに結婚を決意。婚姻届を提出した。

昨年夏には第1子が誕生。前妻との間に自身の子供はおらず、船越にとって初の実子となる。同関係者は「目元が船越さんによく似ている。還暦を超えての待望の子供との日々はとても幸せそうです」と溺愛ぶりに目を細めた。

船越の所属事務所は「結婚していたこと、子供が誕生していたことは事実です」と認めており、「その他のプライバシーに関してはお話しできないことをご理解ください」とコメントした。船越は紆余（うよ）曲折を経て、65歳にして新たな幸せの中にいる。

◇船越 英一郎（ふなこし・えいいちろう）1960年（昭35）7月21日生まれ、神奈川県出身の65歳。俳優の船越英二さんと元女優の長谷川裕見子さん夫妻の長男として誕生。82年のTBSドラマ「父の恋人」でデビュー。在京民放5局全てで2時間ドラマに主演したことがあり、「2時間ドラマの帝王」の異名を持つ。1メートル81、血液型B。