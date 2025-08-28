Aぇ! group、神様＆コンビニ店員姿で“ぷっちょ”をオススメ！「迷ったら～、両方～」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Aぇ! groupが出演するソフトキャンディ“ぷっちょ”の新TVCMが、9月2日より全国で放映スタート。公式ブランドサイトでは8月28日10時に公開される。

■Aぇ! groupメンバーが様々な衣装と表情でぷっちょの購入を後押し!?

今回のTVCMでは、メンバー5人が、ぷっちょを様々な衣装と表情でオススメしていく。スティックタイプか袋タイプかふたつの種類でどちらにしようか迷ったとき、コンビニで袋が必要か聞かれたとき、ふとこのCMの5人の姿が思い浮かぶかもしれない。それぞれの衣装に合わせてメンバーが使い分ける表情にも注目だ。

■新TVCMストーリー

『ぷっちょの神様』篇では、スティックのぷっちょか、袋のぷっちょか悩む少女のもとに、ぷっちょの神様が降臨。「両方～。迷ったら～、両方～」と神々しくお告げを授ける。

『袋はどうされますか？』篇では、5人がコンビニ店員に扮して登場。袋は不要だと伝える客に、レジ係の末澤が“袋のぷっちょ”を熱烈アピール。客が戸惑うと、すかさず背後から正門、佐野、リチャード、小島の4人も登場し、独特の表情で“袋のぷっちょ”をアピールし続ける。

■撮影エピソード

今回の撮影では、5人はぷっちょの神様として神々しくスタジオ入り。光のさす荘厳な背景の前でいつも以上に輝きを放ったAぇポーズを披露し、CM撮影に進んだ。

『ぷっちょの神様』篇では、息の合ったお告げ、「両方～」を披露し、グループとしてのチームワークの良さを存分に発揮。

『袋はどうされますか？』篇では、監督の「バキバキにお願いします！」のオーダーに応える表情の演技をメンバーそれぞれが完璧にこなし、あまりの表現力の高さにスタッフからも歓声が上がった。

日々ドラマやバラエティで磨き上げられた5人の魅力が存分に詰まったCMとなっている。

■リリース情報

2025.09.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』

