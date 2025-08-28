「yousti」としてソロデビュー・元櫻坂46小林由依、後輩・的野美青らの存在が自信に「親心みたいなものを感じました」
【モデルプレス＝2025/08/28】8月27日、都内にて元櫻坂46小林由依のソロプロジェクト・yousti（ユースティー）の1st mini Album「yousti」発売記者会見が開催された。グループの後輩について語った。
会見では、芸能活動10周年の節目にyoustiとして音楽活動をスタートさせた小林にちなみ、BOXの中に入った20個の質問から10個答えるという企画が。“作詞はいつ・どこで・どんな風に行なっている？”には「今回はほとんどの楽曲で作詞に携わらせていただいたんですけど、夜寝る前に考えていたものが多いかなと思います」と打ち明け、「日中は違う誘惑が多くて（笑）、違うことをやったり、いろんなやることが多かったので、完全に寝るってときに書き出すことが多かったですし、“今日は書く日”ってしてカフェに行って書いたりしたときもありました」と説明した。
“ソロ活動を発表したときに1番最初に連絡をくれた人は？”という質問には、近しい人には発表前に知らせていたことを明かし「発表したあとに連絡をくれた人は、グループ時代にお世話になっていたスタッフさんですね」と説明。メンバーからの反応については「私がライブに行かせていただいたときがあったんですけど、そのときに『MV見ました』って言ってくれたりしました」とうれしそうに話した。
youstiとしての目標を問われると「1番大きな目標でいうと、単独でライブができたらいいなと思っています。まだ曲数も少ないですし、ファンのみなさんにもまだまだ知られていないと思うので、いつかyoustiとして単独でライブができたらいいなと思っています」と抱負を語り、目指す会場を問われると「大きな会場のほうがいろんなことができると思うので、目指して頑張ります」と明言を避けた。“芸能生活10年の中で逃げ出しそうになった出来事は？”という質問には「活動を始めた最初の頃は15歳、16歳だったので、大人の方がいっぱいいる環境に慣れなくて怖さはありましたね。そこから逃げたいとは思ったけど、そういうときは同じ思いを持っているメンバーたちがいたので、なんとか一緒に頑張ってこられました」と笑顔で語っていた。
会見後の囲み取材にも応じた小林は、ソロデビューをするにあたり憧れのアーティストや影響を受けた人を聞かれると「たくさん『こういうの参考にしたらいいよ』と言っていただくのは安室奈美恵さんだったり、レジェンドの方」と告白。「ソロの女性アーティストさんは、これからもいろんな方を参考にしながら、私らしさという部分も出しながらやっていけたらいいなと思っています」とコメントし、「ステージに立ったときの存在感みたいなものも、今後、私もそんな風に（レジェンドたちのように）なっていけたらいいなと思います」と意気込んだ。
また、小林由依とyoustiの名前は使い分けて活動するのかと尋ねられると「基本的にはyoustiは音楽の活動に限ってyoustiという名前を掲げて、テーマにあった楽曲を歌っていくのがyoustiの活動ですし、今やらせていただいているモデルの活動だったり、お芝居だったりに関しては小林由依として使い分けてやっていく予定です」と説明。今後、音楽番組で櫻坂46のメンバーと共演する可能性もあるのではと声をかけられると「そうなったら本当にうれしいですし、楽屋に遊びに行っちゃうかもしれないですね（笑）」と期待を寄せ、後輩たちの活躍を見て自身の活動に刺激を受けているか尋ねられると「私も東京ドーム公演は見させていただいたんですけど、メンバーがというより、グループを応援してくださっているファンの方々の温かさを、ファンの方と一緒の目線で見たからこそより感じて、だからこそこんなにも愛と熱量を持って応援していただけるグループになっているんだなというところと、そこにいたんだという誇らしさでいっぱいになりましたし、私もyoustiという活動がファンの方から愛していただけるようになったらいいなと思いました」と吐露した。
続けて、小林のファンだと公言していた櫻坂46の的野美青が12thシングル『Make or Break』でセンターを務めたことについても思いを聞かれると「的野美青は自虐しがちというか、『私なんて…』というタイプだったんですけど、センターで自信にあふれて堂々と立っている姿を見ると、私が卒業してからも私が知らない間の時間も努力したり、センターというものが自分の中に落とし込めるくらい自分に自信を持ってできるようになったのかなという親心みたいなものを感じました」と目を細め、「後輩の子たちから『小林さんが憧れでした』と言ってくれて、そんな後輩の子が成長することで“こんな子たちに憧れられていたんだな”って思うと、私にとっても自信にもつながります」と声を弾ませた。
なお、10個の質問に答えた際、単独ライブで目指す会場を聞かれた際に、答えを濁した理由を問われると「ここで東京ドームとか言える自信があったらいいんですけど、自信が底辺にある性格なので、なかなか言えないんですけど（笑）、小さい会場からいずれは大きな会場でできたらいいなと思います」と語り、すでに東京ドームも紅白歌合戦も経験していることを言及されると「紅白歌合戦だったり東京ドーム公演は、メンバーがいて、グループとして行ったという感じなので、そこに自分がどのくらい貢献できたのかとか、なかなか自分ではわからないですし、みんなで力を合わせてそれを達成することができたという感覚なので、今後1人でやっていくにあたって、自分の力でそこをやらなくちゃいけないので、より達成感は感じると思いますし、それを楽しみに頑張っていけたらなと思います」と力強く語った。（modelpress編集部）
