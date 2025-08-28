MISIA、広大なじゃがいも畑で“ポテトの女王”として圧巻の歌唱

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MISIAが出演する“湖池屋ポテトチップス”の新TVCM『ポテトの女王』篇（15秒/30秒）が、9月1日から全国（一部地域を除く）で順次オンエアされる。

■MISIA“湖池屋ポテトチップス”CMにメインキャラクターとして初出演

1962年の発売以来、半世紀以上にわたって愛され続ける“湖池屋ポテトチップス”。今回の新TVCMでは、国民的歌手・MISIAがメインキャラクターとして初出演。“ポテトの女王”として登場する。

広大なじゃがいも畑の中、MISIAの楽曲「明日晴れるといいな」に乗せて、ポテトチップスがつなぐ毎日のちょっとした幸せが人々に広がる様子が描かれる。

物語の舞台は、北海道に広がる雄大なじゃがいも畑。ポテトの女王に扮した MISIAが、青空の下、力強くも温かい歌声を響かせる。その歌声に誘われるように、主婦や農場の仲間たち、高校生たちがそれぞれの場所でポテトチップスを楽しむ様子が描かれ、日常の中の「しあわせな瞬間」が繋がっていく。

MISIAの歌声と希望に満ちた笑顔が織りなす世界観は、まさに明日も晴れるように感じられるひと幕となっている。

■撮影エピソード

◇MISIAが”ポテトの女王”に大変身!?

今回の撮影では、MISIAがポテトチップスをイメージした特注の華やかなドレスと、装飾をあしらった煌びやかなヘッドドレスを身にまとい、まさに”ポテトの女王”へと大変身。その姿に現場では大きな歓声が上がった。「ポテトチップス」を「ハテトプップ」と発音するほど、幼い頃から湖池屋ポテトチップスの大ファンだったというMISIA。「まさかメインキャラクターになれるなんて、本当にうれしい！」と喜びを語った。

◇撮影現場での＜777＞誕生日サプライズ

撮影が行われたのは、MISIAの誕生日である令和7年7月7日。現場では、ポテトチップスの花で飾られた特製のポテトチップスケーキと、MISIAの大好物であるメロンを使ったケーキが用意され、サプライズでお祝いが行われた。これにはMISIAも「最高です！」と満面の笑みを見せ、祝福ムードに包まれる晴れやかな雰囲気のなかで撮影が進められた。

◇MISIAの楽曲「明日晴れるといいな」に込められたメッセージ

今回の新TVCMのテーマソングは「明日晴れるといいな」。撮影はまさにタイトルどおりの晴天の下で行われた。監督を務める早川和良（FMX）の「今日も晴れですね！」という声で始まった撮影は、MISIAの歌声が響きわたる、とても”晴れやかな”現場となった。MISIAはこの楽曲について、「”ハレ”はお天気の晴れや心の晴れ、お祝いのハレ等、様々な幸せな意味を持つ大好きな言葉です。自分だけではなく、相手も幸せでいてくれるといいなと幸せを願い合いたい、という想いを込めてこの曲を作りました」と語った。

■MISIA インタビュー

■関連リンク

MISIA OFFICIAL SITE

https://www.misia.jp/