RIP SLYME「熱帯夜」急上昇1位 2位はDa-iCE【オリコンランキング】
RIP SLYMEが2007年7月にCDシングルとしてリリースした「熱帯夜」が、28日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率116.5%を記録。1位を獲得した。
【動画】「THE FIRST TAKE」で披露したRIP SLYME「熱帯夜」
2022年4月より3人体制で活動していたが、デビュー25周年記念日となる来年3月22日までの期間限定で“5人体制”として今年再集結すると精力的に活動。8月17日に「SUMMER SONIC 2025」東京公演に出演、22日にYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」へ出演し、本作「熱帯夜」を歌唱した。
このほか2位に、Da-iCE「ノンフィクションズ」が上昇率57.5%でランクイン。「2025夏の高校野球応援ソング／熱闘甲子園テーマソング」として、メンバーの工藤大輝・花村想太が作詞・作曲を担当した。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月1日付：集計期間：2025年8月18日（月）〜8月24日（日））＞
