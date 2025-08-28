Aぇ! group、新CMで“神様”に「バキバキにお願いします」リクエストにも応える
【モデルプレス＝2025/08/28】Aぇ! groupが出演するソフトキャンディ「ぷっちょ」の新テレビCM「ぷっちょの神様」篇、「袋はどうされますか？」篇が、9月2日より全国で放映される。
【写真】Aぇ! group末澤誠也、美女からバックハグ
今回はメンバー5人が、ぷっちょを様々な衣装と表情でオススメしている。スティックタイプか袋タイプか2つの種類でどちらにしようか迷ったとき、コンビニで袋が必要か聞かれたとき、ふとこのCMの5人の姿が思い浮かぶかもしれない。それぞれの衣装に合わせてメンバーが使い分ける表情もポイントとなっている。
「ぷっちょの神様」篇では、スティックのぷっちょか、袋のぷっちょか悩む少女のもとに、ぷっちょの神様が降臨。「両方〜。迷ったら〜、両方〜。」と神々しくお告げを授ける。
「袋はどうされますか？」篇では、5人がコンビニ店員に扮して登場。袋は不要だと伝える客に、レジ係の末澤誠也が「袋のぷっちょ」を熱烈アピール。客が戸惑うと、すかさず背後から正門良規、佐野晶哉、草間リチャード敬太、小島健の4人も登場し、独特の表情で「袋のぷっちょ」をアピールし続ける。
今回の撮影では、5人はぷっちょの神様として神々しくスタジオ入り。光のさす荘厳な背景の前でいつも以上に輝きを放ったAぇポーズを披露し、CM撮影に進んだ。「ぷっちょの神様」篇では、息の合ったお告げ「両方〜」を披露し、グループとしてのチームワークの良さを存分に発揮。「袋はどうされますか？」篇では、監督の「バキバキにお願いします！」のオーダーに応える表情の演技をメンバーそれぞれが完璧にこなし、あまりの表現力の高さにスタッフからも歓声が上がった。日々ドラマやバラエティで磨き上げられた5人の魅力が存分に詰まったCMとなっている。（modelpress編集部）
/
/
【Not Sponsored 記事】
【写真】Aぇ! group末澤誠也、美女からバックハグ
◆Aぇ! group、新CMで独特の表情
今回はメンバー5人が、ぷっちょを様々な衣装と表情でオススメしている。スティックタイプか袋タイプか2つの種類でどちらにしようか迷ったとき、コンビニで袋が必要か聞かれたとき、ふとこのCMの5人の姿が思い浮かぶかもしれない。それぞれの衣装に合わせてメンバーが使い分ける表情もポイントとなっている。
「袋はどうされますか？」篇では、5人がコンビニ店員に扮して登場。袋は不要だと伝える客に、レジ係の末澤誠也が「袋のぷっちょ」を熱烈アピール。客が戸惑うと、すかさず背後から正門良規、佐野晶哉、草間リチャード敬太、小島健の4人も登場し、独特の表情で「袋のぷっちょ」をアピールし続ける。
◆Aぇ! group、神々しくスタジオ入り
今回の撮影では、5人はぷっちょの神様として神々しくスタジオ入り。光のさす荘厳な背景の前でいつも以上に輝きを放ったAぇポーズを披露し、CM撮影に進んだ。「ぷっちょの神様」篇では、息の合ったお告げ「両方〜」を披露し、グループとしてのチームワークの良さを存分に発揮。「袋はどうされますか？」篇では、監督の「バキバキにお願いします！」のオーダーに応える表情の演技をメンバーそれぞれが完璧にこなし、あまりの表現力の高さにスタッフからも歓声が上がった。日々ドラマやバラエティで磨き上げられた5人の魅力が存分に詰まったCMとなっている。（modelpress編集部）
/
/
【Not Sponsored 記事】