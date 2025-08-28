元櫻坂46小林由依、ソロ活動でメンバーがいない寂しさも「いつも見守っている側だった」
“yousti（ユースティー）”としてソロデビューした元櫻坂46の小林由依が、都内で1st mini Album『yousti』発売記者会見を開催した。
【全身ショット】巻き髪がカワイイ！個性的な衣装で登場した小林由依
小林は2015年8月、欅坂46の1期生オーディションに合格。櫻坂46に改名したのちも、人気メンバーとしてグループを牽引した。そして2024年に櫻坂46を卒業。グループの卒業から1年が経過し、「yousti」としてセルフプロデュースで音楽活動を続けていくこととなった。
1st mini Album『yousti』は「全部で8曲収録されていて、自己紹介的な作品なった」と語るyousti。「自分がイチからどんな楽曲を入れるか、ジャケット写真のコンセプトまで自分が携わらせていただいて、初めての経験になりました。最初は自身が持てなかったんですけど、スタッフの皆さんの支えもありながら、どんどん自信を持って作品作りができたかなと思います」とアピール。
「今はまだこうやって小林由依がソロプロジェクトをするということもまだ知らない方がたくさんいると思うので、音楽活動を通してyoustiを知っていただけたらと思います。やっぱり自分で詩を書いて歌っているので、その曲がたくさんの方に届いてくれたらうれしいなと思います」と呼びかけた。
会見では、芸能活動10周年にちなみ、10の質問に答えることに。「グループ活動とソロ活動での大きな違いは？」という質問には「メンバーがいないことが大きな違いで。一人で記者会見することもなかったので、全部自分が話して、全部自分に向けられている視線なんだと思うとすごく緊張しています（笑）。私がしゃべらないと何も起きない（笑）。いつもはいつも見守っている側だったので、自分のあり方も変わってくるかなと思います」と少し不安な気持ちも打ち明ける。
しかし「同じ気持ちを持って隣にいてくれるメンバーがいないのは、まだ寂しいという感情もあるんですけど、それも乗り越えて、ひとりでもちゃんと自信を持ってここに立てるようになったらいいなというのが目標でもあります」と決意を語った。
また、今後、音楽番組で櫻坂46のメンバーと共演したら？と聞かれると「そうなったら本当にうれしいですし、楽屋に遊びに行っちゃうかもしれないです」とにっこり笑っていた。
