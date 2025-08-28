“yousti”小林由依、ソロデビューの理由を告白「卒業してから初めて感じた感覚」
“yousti（ユースティー）”としてソロデビューした元櫻坂46の小林由依が、都内で1st mini Album『yousti』発売記者会見を開催し、ソロとして音楽活動を再開した理由を明かした。
【全身ショット】巻き髪がカワイイ！個性的な衣装で登場した小林由依
小林は2015年8月、欅坂46の1期生オーディションに合格。櫻坂46に改名したのちも、人気メンバーとしてグループをけん引した。そして2024年に櫻坂46を卒業。グループの卒業から1年が経過し、「yousti」としてセルフプロデュースで音楽活動を続けていくこととなった。
ソロデビューのきっかけについて「アイドルを卒業して、ずっと歌って踊っていたのが、パタッとやらなくなった期間があって。それがやっぱり寂しいなと思ったのがきっかけです。まだ自分は歌ったり踊ったりしたいんだなというのも、卒業してから初めて感じた感覚だったので、ソロという新しい形ではあるんですけど、また音楽に関わっていたいと思っています」と思いを明かした。
今月に芸能活動10周年を迎え「10年経って、また新たに新鮮な気持ちでこれからも進んでいきたい」とまっすぐ前を見つめる小林。今の大きな目標は単独ライブだといい「まだ曲数も少ないですし、まだまだ皆さんにも知られていないと思うので、いつか単独でライブができたらいいなと思います」と展望を語った。
