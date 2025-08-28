¡Èyousti¡É¾®ÎÓÍ³°Í¡¢Ý¯ºä46ÅªÌîÈþÀÄ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¡È¿Æ¿´¡É¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆ²¡¹¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ä¡×
¡¡¡Èyousti¡É¤È¤·¤Æ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸µÝ¯ºä46¤Î¾®ÎÓÍ³°Í¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç1st mini Album¡Øyousti¡ÙÈ¯Çäµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£Ý¯ºä46¤Î¸åÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÇ¶á¤Î³èÌö¤Ø¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û´¬¤È±¤¬¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¸ÄÀÅª¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾®ÎÓÍ³°Í
¡¡¾®ÎÓ¤Ï2015Ç¯8·î¡¢Ý°ºä46¤Î1´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£Ý¯ºä46¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¤Î¤Á¤â¡¢¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤ËÝ¯ºä46¤òÂ´¶È¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ´¶È¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¡Öyousti¡Ê¥æ¡¼¥¹¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ý¯ºä46¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤¬ÀèÆüÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¤Ï¾®ÎÓ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¤½¤¦¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È°ì½ï¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î²¹¤«¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°¦¤ÈÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢»ä¤â¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸Ø¤é¤·¤µ¤Ç¤¹¤´¤¯¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¡£¤½¤·¤Æº£¸å¤Î¥½¥í³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤â¡Èyousti¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ý¯ºä46¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÅªÌîÈþÀÄ¤¬¡¢¾®ÎÓ¤Î¤³¤È¤òÆ´¤ì¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¡ÖÅªÌîÈþÀÄ¤Ï¼«µÔ¤·¤¬¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø»ä¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ù¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¡¢Æ²¡¹¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡£»ä¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Î»þ´Ö¤â¤¹¤´¤¯ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¤°¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¿Æ¿´¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸åÇÚ¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡Ø¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬Æ´¤ì¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê»Ò¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
