aespa・ニンニン、大人かわいいY2Kスタイル披露 メンバーへのクリスマスプレゼント考案【コメント全文】
4人組グループ・aespa（エスパ）のNINGNING（ニンニン）が、28日に発売されるFILAの人気モデル「Echappe（エシャッペ）」のABCマート限定カラー「MILK TEA」の2025年秋冬シーズンモデルに就任。春夏シーズンに引き続き、NINGNINGを起用したビジュアルとムービーが28日、公開された。
【別カット】可憐なポーズを繰り出すaespa・NINGNING
今回のビジュアルムービーでは、「Echappe MILK TEA（エシャッペミルクティー）」が持つやわらかな印象と上品さを表現。NINGNINGの大人かわいらしいポップな魅力と、レトロかつカラフルなデジタルエフェクトを取り入れた、トレンドのY2Kをモチーフにした世界観の作品となっている。それぞれのシューズに合わせたスタイリングや、NINGNINGの表情もポイントとなる。
撮影現場では、NINGNINGがシューズに合わせて次々と魅力的なポージングを披露。圧倒的な存在感を放ちアーティストとしてのプロフェッショナルな一面を見せた。一方、カットが掛かると一転、明るく自然体な人柄が現れ、現場も終始和やかな雰囲気に包まれていた。プロフェッショナルな姿勢と飾らない魅力が共存するNINGNINGの姿に、スタッフ一同が引き込まれる瞬間も多かった。
さらに、同時公開されるインタビュームービーでは「2025春夏」に続いて「FILA」のモデルを務めることになった「2025秋冬シーズン」の撮影の感想や、「ミルクティー」にまつわるエピソード、カラー名にちなんだ「冬に楽しみなこと」など、NINGNINGの素顔が垣間見えるトークが収められている。
【インタビュー全文】
――「25春夏シーズン」に引き続き「25秋冬シーズン」も「FILA」のモデルとなりましたが、2回目の「FILA」の撮影はどうでしたか。
秋冬シーズンの撮影なので、前回とはまた違った季節感のあるシューズやそれに合わせたスタイリングでの撮影だったので、とても楽しかったです！今回は撮影チームと一緒に相談しながらスタイリングを決めました。現場はとてもいい雰囲気で、お買い物気分でいろんな衣装を選んじゃいました。
――どのシューズが気に入りましたか。
MILK TEAカラーのシューズがひと目で気に入りました！ミルクティーって飲むとホッとするんですけど、このシューズはミルクティーを連想させるカラーリングなので、見ただけで心が温かくなりました。かわいくてひと目ぼれです！
――ミルクティーにまつわるエピソードはありますか。
ミルクティーって飲むとホッと幸せな気持ちになるので、ミルクティーを連想させるECHAPPEは履いているだけで気分があがりました！
――今回のおすすめスタイリングを教えてください。
はい！今回の一押しスタイリングはDecypherDNMをアクセントにした、スポーツスタイルです！私自身、普段からデニムを愛用しているけど、パンツとして履くことが多かったので、シューズにデニム素材が使われているのは新鮮でした。いつもデニムと何を合わせようか悩んじゃうのですが、今回はスポーツミックススタイルにワンポイントでデニムを取り入れることができたので、とても気に入っています！
――今回PUFFERも変わった素材ですが、どうでしたか。
そうですね！冬にぴったりなスノーホワイトというカラーネームで、履いていてとても暖かいシューズです！クリスマスが大好きなので、冬が待ち遠しいです。クリスマスはプレゼント交換やツリーの飾りつけなど楽しいことがいっぱいです。今年のメンバーへのプレゼントはPUFFERシリーズを選ぶのもいいかもしれません！まだメンバーには内緒ですけどね。
【別カット】可憐なポーズを繰り出すaespa・NINGNING
今回のビジュアルムービーでは、「Echappe MILK TEA（エシャッペミルクティー）」が持つやわらかな印象と上品さを表現。NINGNINGの大人かわいらしいポップな魅力と、レトロかつカラフルなデジタルエフェクトを取り入れた、トレンドのY2Kをモチーフにした世界観の作品となっている。それぞれのシューズに合わせたスタイリングや、NINGNINGの表情もポイントとなる。
さらに、同時公開されるインタビュームービーでは「2025春夏」に続いて「FILA」のモデルを務めることになった「2025秋冬シーズン」の撮影の感想や、「ミルクティー」にまつわるエピソード、カラー名にちなんだ「冬に楽しみなこと」など、NINGNINGの素顔が垣間見えるトークが収められている。
【インタビュー全文】
――「25春夏シーズン」に引き続き「25秋冬シーズン」も「FILA」のモデルとなりましたが、2回目の「FILA」の撮影はどうでしたか。
秋冬シーズンの撮影なので、前回とはまた違った季節感のあるシューズやそれに合わせたスタイリングでの撮影だったので、とても楽しかったです！今回は撮影チームと一緒に相談しながらスタイリングを決めました。現場はとてもいい雰囲気で、お買い物気分でいろんな衣装を選んじゃいました。
――どのシューズが気に入りましたか。
MILK TEAカラーのシューズがひと目で気に入りました！ミルクティーって飲むとホッとするんですけど、このシューズはミルクティーを連想させるカラーリングなので、見ただけで心が温かくなりました。かわいくてひと目ぼれです！
――ミルクティーにまつわるエピソードはありますか。
ミルクティーって飲むとホッと幸せな気持ちになるので、ミルクティーを連想させるECHAPPEは履いているだけで気分があがりました！
――今回のおすすめスタイリングを教えてください。
はい！今回の一押しスタイリングはDecypherDNMをアクセントにした、スポーツスタイルです！私自身、普段からデニムを愛用しているけど、パンツとして履くことが多かったので、シューズにデニム素材が使われているのは新鮮でした。いつもデニムと何を合わせようか悩んじゃうのですが、今回はスポーツミックススタイルにワンポイントでデニムを取り入れることができたので、とても気に入っています！
――今回PUFFERも変わった素材ですが、どうでしたか。
そうですね！冬にぴったりなスノーホワイトというカラーネームで、履いていてとても暖かいシューズです！クリスマスが大好きなので、冬が待ち遠しいです。クリスマスはプレゼント交換やツリーの飾りつけなど楽しいことがいっぱいです。今年のメンバーへのプレゼントはPUFFERシリーズを選ぶのもいいかもしれません！まだメンバーには内緒ですけどね。