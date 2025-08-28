VTuber・大神ミオ、自身初の合算アルバム1位獲得【オリコンランキング】
VTuber・大神ミオの最新アルバム『My Sparkle』が、週間1万6549PTを記録し、8月28日発表の「オリコン週間合算アルバムランキング」で1位を獲得。2018年12月24日付からスタートした「オリコン週間合算アルバムランキング」において、自身初の1位獲得となった。
【動画】VTuber・大神ミオ、1位獲得のコメント「ファンのみんなのおかげです」
週間ポイントの内訳は、CD：1万5566PT／ストリーミング：108PT／デジタルアルバム：875PT。本作は、同日付「オリコン週間アルバムランキング」で初週1.6万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、合算アルバムでも1位に。オリコン週間音楽ランキングでは【※】2冠を獲得した。
そのほか最新の「週間合算アルバムランキング」では、2位に、Mrs. GREEN APPLEの『10』がランクイン。同日付「オリコン週間アルバムランキング」でも2位にランクインし、このCD売り上げのポイントが大きくけん引した。本作は、7月21日付の同ランキングで1位を獲得してから、7週連続TOP5入りを記録。累積PT数は102万239PTとなった。
4位には、TENBLANKの『Glass Heart』がランクイン。本作は、俳優・佐藤健が主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務めるNetflixシリーズ『グラスハート』に登場する劇中バンド「TENBLANK」のデビューアルバム。8月11日付で4位にランクインしてから、最新9月1日付まで4週連続TOP10入りとなった。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月1日付：集計期間:2025年8月18日〜8月24日）＞
【動画】VTuber・大神ミオ、1位獲得のコメント「ファンのみんなのおかげです」
週間ポイントの内訳は、CD：1万5566PT／ストリーミング：108PT／デジタルアルバム：875PT。本作は、同日付「オリコン週間アルバムランキング」で初週1.6万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、合算アルバムでも1位に。オリコン週間音楽ランキングでは【※】2冠を獲得した。
4位には、TENBLANKの『Glass Heart』がランクイン。本作は、俳優・佐藤健が主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務めるNetflixシリーズ『グラスハート』に登場する劇中バンド「TENBLANK」のデビューアルバム。8月11日付で4位にランクインしてから、最新9月1日付まで4週連続TOP10入りとなった。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月1日付：集計期間:2025年8月18日〜8月24日）＞