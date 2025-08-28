BOYNEXTDOOR、自身初の合算シングル1位【オリコンランキング】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの最新シングル「BOYLIFE（Count To Love）」が、週間35万6590PTを記録し、8月28日発表の「オリコン週間合算シングルランキング」で自身初の合算シングル1位を獲得した。
【動画】初共演！BOYNEXTDOOR＆板垣李光人がコミカルなMV
週間ポイントの内訳は、CD：34万6060PT／ストリーミング：9682PT／デジタルシングル（単曲）：219PT／デジタルシングル（バンドル）：629PT。本作は同日付「オリコン週間シングルランキング」で、自己最高累積売上を上回る初週34.6万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、合算シングルでも1位に。オリコン週間音楽ランキング【※1】2冠となった。
本作の週間ポイントは35万6590PTで、2024年7月22日付での「AND,（Earth,Wind ＆ Fire（Japanese Ver.））」の週間19万1643PTを上回り、自己最高を記録。海外アーティストによる週間30万PTを超えての合算シングル1位獲得は、2024年12月9日付でのSEVENTEEN「消費期限」以来、9ヶ月ぶりで、今年度初となる【※2】。
そのほか最新の「週間合算シングルランキング」では、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」が10位にランクイン。2025年7月21日付で「週間合算シングルランキング」49位に初ランクインしてから、7週目にして初のTOP10入り。本作は、同日付「週間ストリーミングランキング」で5位にランクインしており、ストリーミングのポイントが牽引し、合算シングル10位となった。
【※1】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【※2】今年度は、2024年12月23日付からスタート
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月1日付：集計期間:2025年8月18日〜8月24日）＞
【動画】初共演！BOYNEXTDOOR＆板垣李光人がコミカルなMV
週間ポイントの内訳は、CD：34万6060PT／ストリーミング：9682PT／デジタルシングル（単曲）：219PT／デジタルシングル（バンドル）：629PT。本作は同日付「オリコン週間シングルランキング」で、自己最高累積売上を上回る初週34.6万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、合算シングルでも1位に。オリコン週間音楽ランキング【※1】2冠となった。
そのほか最新の「週間合算シングルランキング」では、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」が10位にランクイン。2025年7月21日付で「週間合算シングルランキング」49位に初ランクインしてから、7週目にして初のTOP10入り。本作は、同日付「週間ストリーミングランキング」で5位にランクインしており、ストリーミングのポイントが牽引し、合算シングル10位となった。
【※1】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【※2】今年度は、2024年12月23日付からスタート
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月1日付：集計期間:2025年8月18日〜8月24日）＞