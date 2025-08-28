元櫻坂46小林由依（25）が「yousti（ユースティー）」としてソロデビューし、27日、都内でファーストミニアルバム「yousti」発売記念記者会見を行った。古巣の東京ドーム公演を見て感じた思いなどを明かした。

小林は15年8月、一期生として欅坂46（現櫻坂46）に加入し、昨年2月に卒業。今後はアーティストyoustiとしてセルフプロデュースで音楽活動を続ける。ほかモデル業などでは小林由依として活動していくという。

司会者から「音楽番組で櫻坂46と共演する機会もあるかも」と聞かれると「そうなったら本当にうれしいですし、楽屋に遊びに行っちゃうかもしれないですね」とにっこり。7月に行われた櫻坂46の東京ドーム公演も見に行ったという。

「応援してくださってるファンの方の温かさを、ファンの方と一緒の目線で見てるからこそより感じました。こんなにも愛と熱量を持って応援していただけるグループになってるんだなっていうところと、そこにいたんだなっていう誇らしさですごくいっぱいになりました」と伝えた。

また、小林のファンを公言していた的野美青（18）が櫻坂46の12枚目シングルセンターを務めたことについて聞かれると「的野美青は結構『私なんて』みたいなタイプではあったんですけど、やっぱりセンターをやってる姿を見るとすごく自信にあふれて堂々とそこに立っていた」と絶賛。

「私が知らない時間にもすごく努力したりして、センターっていうものを自分の中に落とし込めるぐらいに自分に自信を持ってできるようになったのかなって。ちょっと親心みたいなものを感じました」とほおを緩めた。

グループ時代はNHK紅白歌合戦や東京ドームにも立った。「（櫻坂46時代の）紅白歌合戦や東京ドーム公演っていうのはそれこそメンバーがいて、グループとして行ったって感じなので。そこに自分がどのくらい貢献できたのかはなかなか自分では分からないですし、みんなで力を合わせて達成することができました」と回想した。

芸能活動10周年の節目でソロアーティストとして新たな一歩を踏み出す。「小林由依がソロプロジェクトをすること自体、まだ知らない方もたくさんいると思うので。楽曲や活動を通してyoustiという存在も知っていただけたらうれしいなと思います」と呼びかけた。