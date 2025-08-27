おもちゃを取られ、叩いてしまった息子 → 翌日お友だちと息子の『仲直りの瞬間』に、思わず母も感激

今回は筆者の友人A子さんの体験談です。ある日、息子が保育園のお友達を叩いてしまったことにショックを受けたA子さん。しかし子どもたちの素直な思いに触れ、そこに親子で大切な学びがありました。

お友達を叩いた息子に戸惑いを感じた

息子とお友達の二人は、涙ぐみながらもお互いに謝罪をしました。子どもたちは、互いの気持ちを素直に表し、聞くことができるのだと気付かされました。

その後の二人は少しずつ距離を縮めていき、今では一緒に遊ぶ時間も増えたとのことです。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年5月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

ltnライター：池田みのり

SNS運用代行の職を通じて、常にユーザー目線で物事を考える傍ら、子育て世代に役立つ情報の少なさを痛感。育児と仕事に奮闘するママたちに参考になる情報を発信すべく、自らの経験で得たリアルな悲喜こもごもを伝えたいとライター業をスタート。