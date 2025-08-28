FRB¸åÇ¤µÄÄ¹¡Ö½©¤Ë¡×ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤ÏFRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¸åÇ¤¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½©¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¼Ô
¡Ö¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¸åÇ¤¤Ï¡¢½©¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±
¡Ö³Î¼Â¤ËÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï27Æü¡¢¡ÖFOX¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢FRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¸åÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½©¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤Ï9·î1Æü°Ê¹ß¡¢¸åÇ¤µÄÄ¹¤Î¸õÊä¼Ô¤ÈÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢¸½ºß¡¢11¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤ÏÌÌÃÌ¤Ë¤è¤ê3¿Í¤«4¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¼¨¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¸åÇ¤¤ÎµÄÄ¹¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬FRB¤Î¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤Î²òÇ¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤¬»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿½»Âð¥í¡¼¥óÉÔÀµµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢FRB¤¬ÆâÉôÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£