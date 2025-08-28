橋本環奈の“若さを保つために大事にしていること”に眞栄田郷敦「めんどくさ（笑）」
女優の橋本環奈（26歳）が、8月27日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“若さを保つために大事にしていること”について語った。
26日に都内の学校で行われた映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」のイベント後、橋本環奈、眞栄田郷敦、安斉星来、櫻井海音が同番組のインタビューに対応。“若さ”に関するトークの中で、橋本は、“若さを保つために大事にしていること”があると語る。
それは「親戚とかの子どもとかにも『おばさん』って言われないようにする。絶対に。『おばちゃん』って言われたり、自分で『いや〜もう私おばさんだから』って言っていくと、言霊でおばさんになっていくと思う。だから40歳、50歳、60歳になっても『おばちゃん』って自分のこと言わないと思う」とのこと。
そんな橋本に、安斉は「（呼ばせるなら）『お姉さん』ですか？」と質問。橋本は「お姉さんだよ」と力を込めて答えると、眞栄田は思わず「めんどくさ（笑）」とツッコミ、橋本は「ずっと“めんどくさい女”でいようかな。大事じゃん」と語った。
26日に都内の学校で行われた映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」のイベント後、橋本環奈、眞栄田郷敦、安斉星来、櫻井海音が同番組のインタビューに対応。“若さ”に関するトークの中で、橋本は、“若さを保つために大事にしていること”があると語る。
そんな橋本に、安斉は「（呼ばせるなら）『お姉さん』ですか？」と質問。橋本は「お姉さんだよ」と力を込めて答えると、眞栄田は思わず「めんどくさ（笑）」とツッコミ、橋本は「ずっと“めんどくさい女”でいようかな。大事じゃん」と語った。