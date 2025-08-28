ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１４３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式27日（NY時間14:12）（日本時間03:12）
ダウ平均 45561.63（+143.56 +0.32%）
ナスダック 21592.30（+48.03 +0.22%）
CME日経平均先物 42535（大証終比：+35 +0.08%）
欧州株式27日終値
英FT100 9255.50（-10.30 -0.11%）
独DAX 24046.21（-106.66 -0.44%）
仏CAC40 7743.93（+34.12 +0.44%）
米国債利回り
2年債 3.623（-0.056）
10年債 4.240（-0.021）
30年債 4.917（-0.002）
期待インフレ率 2.444（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.700（-0.023）
英 国 4.736（-0.004）
カナダ 3.453（-0.009）
豪 州 4.325（+0.010）
日 本 1.621（-0.002）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.11（+0.86 +1.36%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3447.20（+14.20 +0.41%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112479.31（+1122.93 +1.01%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1658万8449（+165610 +1.01%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
