¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯³°Ì³¾Ê¡¡ÊÆÎ×»þÂåÍýÂç»È¤ò¾¤´Ô¡¡¡È¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¹©ºî³èÆ°¡É¤ÎÊóÆ»¼õ¤±¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÎÎÍ°ÕÍß¤ÇÀ¤ÏÀ¾úÀ®ÁÀ¤Ã¤¿¤«
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬¹©ºî³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ë¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û¤ÎÎ×»þÂåÍýÂç»È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¿Í¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¹©ºî³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥é¥¹¥à¥»¥ó³°Áê¤Ï27Æü¡¢¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ë¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û¤ÎÎ×»þÂåÍýÂç»È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢ÀâÌÀ¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î½»Ì±¤Î¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢Â¾¤Î2¿Í¤Ï¸½ÃÏ¤ÎÀ¯¼£²È¤ä¼Â¶È²È¤é¤ÈÀÜ¿¨¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÎÎÍ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÀ¤ÏÀ¾úÀ®¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹©ºî¤ò»î¤ß¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¹¥à¥»¥ó³°Áê¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡ÖÆâÀ¯¤Ë´³¾Ä¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£