「ばけばけ」高石あかりに「おむすび」佐野勇斗が“朝ドラの先輩”としてアドバイス

M!LKの佐野勇斗（27歳）が、8月26日に放送された音楽番組「うたコン」（NHK）に出演。朝ドラ「ばけばけ」に出演する高石あかりとトミー・バストウに“朝ドラの先輩”としてアドバイスを送った。



朝ドラ「ばけばけ」に出演する高石あかりとトミー・バストウが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。



M!LKの佐野勇斗も歌手として出演しており、MCの谷原章介は、佐野が朝ドラ「おむすび」に出演していたことから、「先輩としてアドバイスとかありますか？」と話を振る。



これに佐野は「おこがましくて、そんな言えることはないんですけど、本当に関西（NHK大阪放送局）のスタッフさんもすごく優しいじゃないですか。なので、その皆さんと一緒に行ける焼き肉店さんを後でお教えします！まかせてください！」とコメント。



?石とバストウは「ありがとうございます！」と喜び、谷原も「1番いいアドバイスかもしれない」と語った。