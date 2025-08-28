「ばけばけ」の撮影は順調、高石あかり「夫婦で頑張りたいと思います」

女優の高石あかり（22歳）が、8月26日に放送された音楽番組「うたコン」（NHK）に出演。朝ドラ「ばけばけ」で共演するトミー・バストウと共に「夫婦で頑張りたいと思います。愛してもらえるように」と語った。



朝ドラ「ばけばけ」に出演する高石あかりとトミー・バストウが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。



撮影は順調で、高石が「笑いの絶えない現場」と言うと、バストウも流暢な日本語で「あかりさんは誰よりも私のことを理解してくれて、私が困っていることも自然に助けてくれる」と話す。高石は「夫婦で頑張りたいと思います。愛してもらえるように」と語った。



また「ばけばけ」の主題歌である、ハンバートハンバートの「笑ったり転んだり」について、高石は「本当にこの曲が大好きで、この曲に救われながら毎日撮影をしていますし、（『ばけばけ』で高石らが演じる）ときもヘブンもこの曲を聴いたらたくさん救われるんだろうな、と思う」と語った。