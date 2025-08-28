大阪・関西万博で8月24日、シンガポールのナショナルデーが開かれた。

大阪・関西万博 シンガポールナショナルデー 文化プログラム 来場者は多くのシンガポール国旗で称えた〈2025年8月24日 大阪市此花区・夢洲〉

ナショナルデーは、万博に参加する国が日替わりで自国の文化をアピールするイベント。EXPOナショナルデーホール「レイガーデン」で行われた式典には、シンガポールからリー・シェンロン上級大臣、日本から林芳正内閣官房長官や河野太郎衆議院議員（日本・シンガポール友好促進議連会長）らが出席した。

（C）The Singapore Pavilion, Expo 2025 Osaka

1965年にシンガポールが建国されて60年。シンガポール建国の父と呼ばれるリー・クワンユー氏の指導のもと、独立後は失業率の高さや資源不足などの課題を乗り越え、アジア有数の近代国家へと経済を発展させた。﻿

リー大臣は歴史を振り返り、「それに続く世代も忍耐強く、夢を追い続けた。そしてソニー、 パナソニック、住友などの日本企業が投資して不動のパートナーとなった。今やシンガポールで暮らす日本人は約3万人で、日本では約3000人のシンガポール人が生活しており、それぞれ活気あふれるコミュニティーを形成し、 両国の懸け橋となっている」と述べた。

シンガポール リー・シェンロン上級大臣

林官房長官は、「2024年、シンガポールからの訪日客が約69万人と過去最高となり、日本からシンガポールに57万人が訪れた。活発な人の往来を通じ、日本・シンガポール間の相互理解がさらに深まり、2国間関係をより強くすると確信している」と話した。

林芳正・官房長官

続く文化パフォーマンスでは、19歳のバイオリニスト兼ボーカリストのAdele Wee（アデル・ウィー）さんがバイオリンを演奏したほか、多文化主義と創造性をテーマにした5人組バンド「53A」（フィフティ・スリー・エー）による音楽パフォーマンスに会場は盛り上がった。

19歳のバイオリニスト兼ボーカリストのAdele Wee（アデル・ウィー）さん

ドリーム・スフィア（夢の球体）と呼ば れるシンガポールパビリオンの来場者数は150万人を突破。

日本の伝統的な「青海波（せいがいは）」の波模様と「絵馬」をモチーフに

展示では、シンガポール建国から60年からの歩みを通して、課題を克服する不屈の精神を示している。

パビリオンは、世界地図上の「リトル・レッド・ドット（小さな赤い点）」というシンガポールのニックネームにちなんでいる。

外観は、1万7000枚を超えるリサイクル・アルミニウム製の“ドリーム・ディスク”で構成され、これらのディスクが重なり合うパターンは、日本の伝統的な「青海波（せいがいは）」の波模様と、願いや想いを込めて書き記す「絵馬」からインスピレーションを得たデザイン。

