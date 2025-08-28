「お仕事服」→ なんと【ワークマン】に！ 1,900円以下でGETできる♡「優秀アイテム」

作業着だけじゃなく、オフィスコーデに使えるアイテムも揃う【ワークマン】から、1,900円以下でGETできる「優秀アイテム」をご紹介。嬉しい機能がたくさん備わっているジャケットや、パッカブル仕様でコンパクトに持ち運べるシャツなど「ワークマンで買ったの？」と聞かれそうなハイコスパ商品が勢揃い。

嬉しい機能が満載！ ハイコスパ高機能ジャケット

【ワークマン】「ソロテックス（R）使用レディース スーツ ジャケット」\1,900（税込）

サッと羽織ってきちんと見えするジャケット。耐久撥水・防汚・ストレッチ・イージーケア・ウォッシャブル・UVカット・軽量といった、たくさんの機能が備わっているのが魅力。楽にお手入れできて、着心地の良さも期待できるジャケットは、お仕事にガシガシ使えそうです。

見た目も実用性も備わったギャザーブラウス

【ワークマン】「レディースシーンレスギャザーブラウス」\1,500（税込）

首まわりにギャザーを寄せたフェミニンなデザインが魅力。上品な華やかさをプラスしきれい見えを狙えるブラウスは、お仕事コーデの即戦力になりそう。暑い日も快適な着心地を実感できそうな吸水速乾機能付き。袖リブ付きで腕まくりしやすく、サイドスリット入りで動きやすいのも嬉しいポイント。両サイドには何かと便利なポケットも装備。実用性も備わった優秀アイテムです。

パッカブル仕様！ 毎日のお仕事 & 出張にも使える優秀シャツ

【ワークマン】「レディースシーンレスシャツ」\1,500（税込）

パンツにもスカートにも合わせやすいベーシックなデザインで、お仕事コーデに大活躍しそうなシャツ。折りたたんでポケットに収納し、コンパクトに持ち運べるパッカブル仕様。ネットに入れずに、そのまま洗濯OK！ 「乾きやすくシワになりづらい」（公式オンラインストアより）ので、出張や旅行にも重宝しそうです。

クリーンなデザインでオンオフ使えるタックパンツ

【ワークマン】「レディースデイズサイドタックパンツ」\1,280（税込）

サイドにタックを入れたテーパードシルエットで、スッキリときれいめに着こなしやすいパンツ。ブラウスやシャツ、ジャケットを合わせてお仕事コーデに、ロゴTやメッシュトップスを合わせて休日コーデにと、オンにもオフにも使える優秀アイテムです。ウエストのドローコードで、フィット感を調節可能。こちらもシワがつきにくいためお手入れも簡単です。

