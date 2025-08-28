新婚のカズレーザー、山里亮太に“結婚祝い”おねだり「土地とかがいいです」

お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41歳）が、8月27日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。番組MCの南海キャンディーズ・山里亮太（48歳）に「（結婚の）“祝い”が欲しいです」と話し、具体的には「土地とかがいいです」と語った。



8月10日に二階堂ふみとの結婚を電撃発表したカズレーザーが、番組のインタビューに対応。番組MCの山里亮太に“言いたいこと”があるとして、「いま、どこ住んでるんですか？ 山里さん。東中野ですか？ まだ。何回かばったりお会いしたことがある。飲み屋とかで、昔ですけど。せっかくなので（結婚）祝いに連れて行って欲しいです」と語る。



さらに「“祝い”が欲しいです。“祝い”もらいたいと思います」とアピールし、具体的には「土地とかがいいです。不動産をぜひお願いします」とおねだりした。