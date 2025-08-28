オリラジ藤森慎吾夫妻＆中田敦彦・福田萌夫妻の“家族ショット”、ハワイ挙式でパチリ
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの中田敦彦（42歳）の妻で、タレントの福田萌（40歳）が8月26日、自身のInstagramを更新。ハワイで挙式した、オリエンタルラジオ・藤森慎吾夫妻の結婚式に「家族で出席してきました」と報告している。
26日に、藤森は「ハワイで結婚式をしてきました 最高にかわうぃー花嫁と娘でした」と昨年4月に結婚した一般女性の妻と、昨年11月に誕生した娘と共に、ハワイで挙式してきたと報告。
この結婚式には、相方・中田敦彦のファミリーも招待されていたそうで、福田は「先日、ハワイで行われた藤森さんの結婚式に家族で出席してきました」と報告、藤森の妻について「発光してる！？ と思うほどにとても美しく、さらに気取らない性格の奥様を一気に大好きになってしまった！」「そして娘さん とろけそうなほど可愛いのに、リングガールという大役を堂々と務めあげており、すでに大物の予感がしました お二人に初めてお会いできて光栄でした」とつづった。
そして「こうして夫の相方さんご家族とも家族ぐるみで仲良くしていただけるのは、すごくラッキーだなぁと思いながら…。皆さんに我が家の子供達の成長も見てもらえ、かけがえのないひと時を過ごせました」などとつづっている。
