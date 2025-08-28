きょうのポンドドルはＮＹ時間に入って買い戻しが優勢となっており、ロンドン時間までの下げを完全に取り戻している。一時１．３４ドル台前半まで下落する場面が見られたものの、１．３５ドル付近まで戻す展開。２１日線と１００日線の上をしっかりと維持しており、底堅い流れは継続している。



一方、ポンド円は１９９円ちょうど付近で上下動。円自体は方向感のない動きとなっている中、ドル円とポンドドルの動きに挟まれている格好。こちらも２１日線で下値をサポートされており、２００円台回復の流れは堅持している。



アナリストは、英中銀が利下げに慎重姿勢を取るとの見方から、ポンドの短期見通しはポジティブだと指摘した。英中銀の利下げ期待の後退が引き続き、ポンドの短期的なモメンタムを支えるとしている。ポンドドルが１．３５ドルを上抜けるのは時間の問題で、もしではないと考えているとも付け加えた。



GBP/USD 1.3500 GBP/JPY 198.86 EUR/GBP 0.8625



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

