NY株式27日（NY時間13:11）（日本時間02:11）
ダウ平均　　　45533.91（+115.84　+0.26%）
ナスダック　　　21570.89（+26.62　+0.12%）
CME日経平均先物　42475（大証終比：-25　-0.06%）

欧州株式27日終値
英FT100　 9255.50（-10.30　-0.11%）
独DAX　 24046.21（-106.66　-0.44%）
仏CAC40　 7743.93（+34.12　+0.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.625（-0.054）
10年債　 　4.248（-0.014）
30年債　 　4.926（+0.007）
期待インフレ率　 　2.449（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.700（-0.023）
英　国　　4.736（-0.004）
カナダ　　3.458（-0.004）
豪　州　　4.325（+0.010）
日　本　　1.621（-0.002）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.87（+0.62　+0.98%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3448.60（+15.60　+0.45%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112069.31（+712.93　+0.64%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1651万3413（+105050　+0.64%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ