ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１１５ドル高 ナスダックも小幅高での推移
NY株式27日（NY時間13:11）（日本時間02:11）
ダウ平均 45533.91（+115.84 +0.26%）
ナスダック 21570.89（+26.62 +0.12%）
CME日経平均先物 42475（大証終比：-25 -0.06%）
欧州株式27日終値
英FT100 9255.50（-10.30 -0.11%）
独DAX 24046.21（-106.66 -0.44%）
仏CAC40 7743.93（+34.12 +0.44%）
米国債利回り
2年債 3.625（-0.054）
10年債 4.248（-0.014）
30年債 4.926（+0.007）
期待インフレ率 2.449（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.700（-0.023）
英 国 4.736（-0.004）
カナダ 3.458（-0.004）
豪 州 4.325（+0.010）
日 本 1.621（-0.002）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.87（+0.62 +0.98%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3448.60（+15.60 +0.45%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112069.31（+712.93 +0.64%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1651万3413（+105050 +0.64%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
