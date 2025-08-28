´Ú¹ñÁ°¼óÁê¤Ø¤ÎÂáÊá¾õÀÁµá¤ò´þµÑ Á°ÂçÅýÎÎ¤ÎÆâÍð¤Û¤¦½õÍÆµ¿¡¡¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ
´Ú¹ñ¤ÎºÛÈ½½ê¤ÏÕú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×Àë¸À¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆâÍð¤Û¤¦½õ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤ë´Ú×ÜÞ¬Á°¼óÁê¤Ø¤ÎÂáÊá¾õ¤ÎÀÁµá¤ò´þµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÚÁ°¼óÁê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëµîÇ¯¤Î¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×Àë¸À¤ò»ß¤á¤º¤Ë¡¢¼êÂ³¤¤ò¹çË¡¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢³ÕµÄ¤Î³«ºÅ¤òÄó°Æ¤·¤¿ÆâÍð¤Û¤¦½õ¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤¬ÂáÊá¾õ¤òÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ï27Æü¡¢´Ú»á¤Î·ÐÎò¤ä¶¡½ÒÂÖÅÙ¤Ê¤É¤«¤é¾Úµò±£ÌÇ¤äÆ¨Ë´¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÂáÊá¾õ¤ÎÀÁµá¤ò´þµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ç¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤ËÂÐ¤·ÂáÊá¾õ¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢27Æü¤Ë´ÚÁ°¼óÁê¤Ø¤ÎÂáÊá¾õ¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¿³ºº¤¬ºÛÈ½½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£