Googleの新作スマホ「Pixel 10」全モデルを早速チェック。イチ推しカラーは「白」
届きました！ シリーズ10作目の、Pixel 10シリーズ。
カメラ性能の強化や、驚きのAI機能の追加など、スペックをグッと底上げし、本日8月28日から発売開始です。
早速、開封の儀、執り行なっていきましょう！
まずはPixel 10からオープン
登場したのは｢Google Pixel 10｣、｢Google Pixel 10 Pro｣、｢Google Pixel 10 Pro XL｣の3機種です。まずは、Pixel 10からオープン！
Pixel、箱の時点からなんだかかわいい。Pixel 9から始まった、本体を収納したケースを、カバーでグルりと包んだパッケージです。
裏面のステッカーをピリピリっと剥がすと、ケースを横から押し出せるようになっています。
なんだかこの一手間が、期待感を高めてくれる。
そして出てきたケースをパカっと開けると、ピッタリに収まったPixel 10さんが登場。ミッチミチ！
棺に収まったミイラ感がちょっとおもろい。
丸みを帯びたポップなボディ。トイ感がイイ
取り出して、本体を包んだフィルムを剥がし、いよいよボディがお目見えです。
ツルツルなポリッシュ仕上げの背面ガラスと、サテン仕上げのアルミフレームの組み合わせに、ポップなカラー（こちらはFrost）も相まって、いい意味でのトイ感がかわいい。
最新のiPhoneよりもエッジが丸みを帯びていて、ツルんとしたフォルムもより一層そうした印象を引き立てます。
個人的には、これこそPixelってイメージで、遊び心があって持っているだけで楽しい気持ちにしてくれるデバイスだと感じました。
SIMトレイが上に行き、マイクがデカくなった側面
側面も見てみましょう。
Pixelは、電源ボタンと音量調節ボタンが右側にまとまっています。
SIM カードトレイは上部に行きました。個人的には下にあった方がしっくりくるかなぁと思いつつも、その分Pixel 10では下部マイクが大きくなりました。
カメラの存在感がすごいけど、机に置いてもガタつかない不思議
背面カメラはどうでしょう。
左から、広角レンズ、背面マイク、ウルトラワイド レンズ、5 倍望遠レンズ、LED フラッシュが並びます。
お馴染みのGoogle検索バー風デザインでモコっと盛り上がっていますが、下にして机に置いてもガタガタしません。片方にカメラを寄せたスマホも多い中、これは嬉しい作りです。
新UIは使いやすそう
では、電源をつけてみましょう。
「こんにちは」の画面。そして新しいUIデザイン「Material 3 Expressive」がバーッンと登場。デザイン、かなり洗練されましたよね。
たとえばコントロールセンター、余計な文字が減らされて直感的に使えるようになっています。
Proシリーズは「Porcelain」（白）がめっちゃいい
続いて、Pixel 10 Proと、Pixel 10 Pro XLも見てみましょう。
Piexl 10と同様のデザインのケースに、同じくミイラ形式でお眠りになられておりました。目元だけあけた、包帯ぐるぐるスタイル。
ちなみに、シリーズ共通で付属品はUSB-Cケーブルと、SIMピン、説明書です。電源アダプターはつきません。
10 ProはホワイトのPorcelain、XLはブラックのObsidianが届きました。
個人的には、ProシリーズではPorcelainがイチオシです。Pixelスマホのポップなデザインに上品な輝きが添えられて、非常に美しい。
一方Obsidianの黒味は深い黒というよりも明るめの黒。好みのブラックか、店頭でチェックしてみてもいいかも。
10 Pro/XLは、ポリッシュ仕上げによるアルミニウム製フレームにシルキーなマット背面ガラスという組み合わせになっています。
背面のスベスベ感は、iPhone 16 Proのマッドガラスの背面よりも、きめ細やかで滑りがいいように感じました。
全体を囲うツルピカなアルミも、シックになりすぎないところがPixelっぽくていい感じ。
Proシリーズのカメラには、オートフォーカスを支援するマルチゾーン LDAF（レーザー検出オートフォーカス）が付いています。
Pixel 9 Pro XLがあったので比べてみました。
検索バー風デザインは踏襲されていますが、ベゼルが細くなっており、変化は若干という感じなんですが、かなり締まった印象を受けました。10の方が、高級感あって良くないですか!?
純正カバーも手触りよし
ちなみに、純正カバーも、お目目を包み込むようにしっかりフィット、かつスベスベでおすすめです。
全体的に、魅力がさらに高められた印象のPixel 10シリーズ。さてさてパフォーマンスはいかに？
追って詳細レビューをアップしていきますので楽しみにお待ちください！
Source: Google (1, 2, 3)