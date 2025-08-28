「ドジャース６−３レッズ」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が本拠地でのレッズ戦に「１番・指名打者」で出場し、六回に右前適時打を放つなど、４打数１安打１打点だった。チームの３連勝に貢献し、優勝マジックを「２８」に減らした。２７日の同戦には投手復帰後の初勝利を目指して、今季１１度目の先発マウンドに上がる。

時速１７９キロの高速打球が一、二塁間を真っ二つに割った。４点リードの六回２死二塁。大谷のバットが火を噴いた。軟投派左腕スーターが投じた１３０キロの内寄りスライダーを鋭く振り抜き、二塁からロハスをホームへ迎え入れる。１８日のロッキーズ戦以来、実に７試合３２打席ぶりの適時打で勝利をグッと引き寄せた。

大谷が苦痛に顔をゆがめたのは投打同時出場した２０日のロッキーズ戦だ。四回のマウンドで時速１５０キロの打球が右太ももを直撃。痛みに耐えながら続投したが、降板後は１打席に立った後に途中交代した。

２１日の試合は欠場し、疲労回復の時間に充てた。しかし、２２日から前日までの４試合は３試合でノーヒットを喫するなど、打率・０７１（１４打数１安打）。打球直撃の後遺症が心配される中、この日も第３打席まで無安打だったが、六回の好機で久しぶりに快音を響かせた。

チームは３７歳左腕カーショーが中４日で５回１失点の好投。六回以降を４人の継投で逃げ切った。この日は代打策が奏功するなどロバーツ監督の采配が的中。３連勝を飾った指揮官は「完璧な試合だった」と満足感を漂わせた。

地区優勝を争う２位パドレスも勝ってゲーム差は１のまま。しかし、優勝マジックを１つ減らして「２８」とした。試合終了直後、フィールド上で仲間たちとハイタッチを交わした後、マウンドを駆け上がり、シャドーピッチングをした大谷。きょう２７日の試合で６日以来の本拠地のマウンドに立つ。打って、投げて、チームを４連勝に導くイメージはできている。