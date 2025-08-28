テイラー・スウィフト、“庭園でのプロポーズ写真”と共に婚約発表
テイラー・スウィフト（35歳）が8月26日、NFL選手のトラヴィス・ケルシー（35歳）との婚約をインスタグラムで発表した。投稿には庭園でのプロポーズ写真に、「英語教師と体育教師が結婚します」とユーモアを交えたキャプションが添えられている。
2人は2023年に交際を開始し、テイラーはトラヴィスが所属するカンザスシティ・チーフスの試合に頻繁に姿を見せるようになった。一方、トラヴィスもテイラーの「ジ・エラズ・ツアー」にたびたび足を運び、互いの活動を支え合う姿が注目されていた。
交際は2023年9月に公になったが、実際にはその数か月前から密かに関係を築いていたという。テイラーはこれまでにもハリー・スタイルズやジョー・アルウィンなどのセレブとの交際歴があが、最近出演したトラヴィスとその兄のポッドキャスト「ニュー・ハイツ」で、「彼こそが、10代の頃から歌に描いてきた理想の人」と語っている。
プロポーズは約2週間前、ミズーリ州リー・サミットの庭園で行われた。トラヴィスの父エドさんによると、当初は今週に予定していたが、テイラーが少しそわそわしていたため、前倒しで実行されたという。エドさんはテイラーの父スコットさんと共に、トラヴィスに「特別な場所でなくても、心がこもっていれば十分」と助言していたと明かしている。
テイラーとトラヴィスは、プロポーズ後すぐにフェイスタイムで家族に報告したそうだ。
2人は2023年に交際を開始し、テイラーはトラヴィスが所属するカンザスシティ・チーフスの試合に頻繁に姿を見せるようになった。一方、トラヴィスもテイラーの「ジ・エラズ・ツアー」にたびたび足を運び、互いの活動を支え合う姿が注目されていた。
プロポーズは約2週間前、ミズーリ州リー・サミットの庭園で行われた。トラヴィスの父エドさんによると、当初は今週に予定していたが、テイラーが少しそわそわしていたため、前倒しで実行されたという。エドさんはテイラーの父スコットさんと共に、トラヴィスに「特別な場所でなくても、心がこもっていれば十分」と助言していたと明かしている。
テイラーとトラヴィスは、プロポーズ後すぐにフェイスタイムで家族に報告したそうだ。