そうだよね、製品の数だけOSも。

Apple（アップル）はスマートホームハブとなる、画面付きのHomePodを開発している！

…まことしやかに流れるこの噂。今のところその真偽はわかりませんが、いろいろな角度から情報が出てきていて、そう遠くないうちに動きがありそうな気配もしています。

そして、その機器に搭載されるOSのお話も。

Bloombergのマーク・ガーマン記者は、アップルは「カリスマティック」というコードネームのまったく新しいオペレーティングシステムを開発していると主張。

これが件のスマートホームハブ。そして、先日開発の噂が出た卓上ロボットの両方に搭載されるとのこと。ホンマか!?

新OSの見た目は？ 操作方法は？

この「カリズマティック」、どんなOSになるのか？も予想されています。

ガーマン記者によると…

・tvOSのとwatchOSの要素を融合させたような感じ ・「カレンダー」「カメラ」「ミュージック」「リマインダー」「メモ」といったアプリもプリインストール ・アプリは六角形のグリッド表示 ・Siriによる音声操作とタッチ操作（オプション）に対応 ・ディスプレイには、時計の文字盤とウィジェットがメインに表示される ・顔のスキャンによるマルチユーザーサポート（複数人による使用に対応）

と言った感じになるそうな。

ユニークなのはマルチユーザーに対応しているところですね。これはユーザーがデバイスに向かってくると、顔をスキャンして人物認識。その人向けにパーソナライズされた画面やコンテンツを提示するんだとか！ すげえ察しが良いヤツじゃん！

登場は早ければ来年？

この新OSを搭載した製品群、早ければ2026年から登場すると見込まれています。

となると、初お披露目は6月のWWDC（アップルの開発者向けイベント）ですかね？

今のところまだまだどれも噂段階ですけど、マルチユーザー切り替えの精度はちょっと気になるなぁ。うちのアレクサはそこまでやってくれないので。

Source: MacRumors, Bloomberg