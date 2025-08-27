コードネーム「カリスマティック」。アップルがまったく新しいOSを開発中？
そうだよね、製品の数だけOSも。
Apple（アップル）はスマートホームハブとなる、画面付きのHomePodを開発している！
…まことしやかに流れるこの噂。今のところその真偽はわかりませんが、いろいろな角度から情報が出てきていて、そう遠くないうちに動きがありそうな気配もしています。
そして、その機器に搭載されるOSのお話も。
Bloombergのマーク・ガーマン記者は、アップルは「カリスマティック」というコードネームのまったく新しいオペレーティングシステムを開発していると主張。
これが件のスマートホームハブ。そして、先日開発の噂が出た卓上ロボットの両方に搭載されるとのこと。ホンマか!?
新OSの見た目は？ 操作方法は？
この「カリズマティック」、どんなOSになるのか？も予想されています。
ガーマン記者によると…
・tvOSのとwatchOSの要素を融合させたような感じ
・「カレンダー」「カメラ」「ミュージック」「リマインダー」「メモ」といったアプリもプリインストール
・アプリは六角形のグリッド表示
・Siriによる音声操作とタッチ操作（オプション）に対応
・ディスプレイには、時計の文字盤とウィジェットがメインに表示される
・顔のスキャンによるマルチユーザーサポート（複数人による使用に対応）
と言った感じになるそうな。
ユニークなのはマルチユーザーに対応しているところですね。これはユーザーがデバイスに向かってくると、顔をスキャンして人物認識。その人向けにパーソナライズされた画面やコンテンツを提示するんだとか！ すげえ察しが良いヤツじゃん！
登場は早ければ来年？
この新OSを搭載した製品群、早ければ2026年から登場すると見込まれています。
となると、初お披露目は6月のWWDC（アップルの開発者向けイベント）ですかね？
今のところまだまだどれも噂段階ですけど、マルチユーザー切り替えの精度はちょっと気になるなぁ。うちのアレクサはそこまでやってくれないので。
Source: MacRumors, Bloomberg