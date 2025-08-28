先ほどからドルの戻り売りが加速しており、ドル円は１４７．５０円付近に伸び悩んでいる。本日は一時１４８円台を回復する場面も見られた。



アナリストはトランプ大統領によるクックＦＲＢ理事の解任は、中央銀行のさらなる政治化を示すもので、ドルにネガティブなインパクトを与えると述べている。ただし、現時点でのドルの反応は限定的だとも指摘。理由として、クック理事が解任に異議を唱えていることや、彼女の不在が直近のＦＯＭＣに大きな影響を与えるわけではない点を挙げた。



影響は長期的なもので、当面は米経済指標への注目が優先されるとした上で、ＦＲＢの政治化による本当の影響は２０２６年５月のパウエル議長の任期終了後に現れる可能性が高いと述べた。



USD/JPY 147.47 EUR/USD 1.1627 GBP/USD 1.3488



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

