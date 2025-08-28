　28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比30円安の4万2470円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2520.27円に対しては50.27円安。出来高は3628枚となっている。

　TOPIX先物期近は3065ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.74ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42470　　　　　 -30　　　　3628
日経225mini 　　　　　　 42470　　　　　 -30　　　 93063
TOPIX先物 　　　　　　　　3065　　　　　　-3　　　　9200
JPX日経400先物　　　　　 27525　　　　　　+0　　　　 490
グロース指数先物　　　　　 777　　　　　　+0　　　　 230
東証REIT指数先物　　売買不成立

