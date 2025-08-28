日経225先物：28日2時＝30円安、4万2470円
28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比30円安の4万2470円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2520.27円に対しては50.27円安。出来高は3628枚となっている。
TOPIX先物期近は3065ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.74ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42470 -30 3628
日経225mini 42470 -30 93063
TOPIX先物 3065 -3 9200
JPX日経400先物 27525 +0 490
グロース指数先物 777 +0 230
東証REIT指数先物 売買不成立

