TSMCµ¡Ì©¾ðÊóÉÔÀµ¼èÆÀ¡¡¸µ½¾¶È°÷¤é3¿Íµ¯ÁÊ
È¾Æ³ÂÎ¤Î¼õÂ÷À½Â¤¤ÇÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¤ÎTSMC¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸µ½¾¶È°÷¤é3¿Í¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñ²È°ÂÁ´Ë¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏTSMC¤Î¸µ½¾¶È°÷¤é3¿Í¤Ç¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á1¿Í¤ÏTSMC¤«¤éÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖÂç¼ê¤ÎÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤Î»Ò²ñ¼Ò¤ËºÆ½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢TSMC¤Ç´é¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿ÊÌ¤ÎÈï¹ð2¿Í¤ËÆ¯¤³Ý¤±¤Æµ¡Ì©¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡¤Ï3¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¨Ìò7Ç¯¤«¤é14Ç¯¤òµá·º¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£