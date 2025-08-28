■陸上・ダイヤモンドリーグファイナル（日本時間28日、スイス・チューリッヒ）

世界の強豪が集うダイヤモンドリーグ（DL）の成績上位者のみが出場できるDLファイナルが開幕。女子走高跳には、パリオリンピック™金メダリストで2m10の世界記録を持つY.マフチク（23、ウクライナ）が出場したが、4度目のファイナル制覇は叶わず。今季ベストタイの2m02で2位、オリンピック2大会連続銀メダリストのN.オリスラガース（28、オーストラリア）が2m04を成功させ、ファイナル初Vに輝いた。

年間王者を決める戦いは6人によって争われ、マフチクは1m94、1m97、2m00を1回で成功させると、2m02は一度失敗したが、2回目で成功。自身今季最高に並んだ。

勝負はオリスラガースとの一騎討ちとなる中、マフチクは2m04をパスし、オリスラガースは2m04を一発で成功させた。最後は2人とも2m06は3度の失敗に終わり、オリスラガースが勝利した。

マフチクは昨年7月のDLパリ大会で2m10を跳び、世界新記録を樹立。今季DLは開幕戦の中国・厦門大会（4月26日）、第2戦の5月3日の第2戦（中国・紹興市）大会で1位と、シーズン序盤は調子の良さがうかがえていたが、DL第11戦目のロンドン大会（7月19日）では1m96で3度失敗し4位だった。自身3度目の東京世界陸上（9月）では、大会2連覇を狙う。