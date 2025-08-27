めんどくさい女だな…。男性が「距離を置きたくなる女性」の特徴
男性からアプローチを受けているからと言っても、その過程で「めんどくさい女だな…」と思われてしまえば、男性の恋の熱は一気に冷めてしまうもの。
そこで今回は、そんな風に男性が「距離を置きたくなる女性」の特徴を紹介します。
かまってアピールが多い
かまってアピールが多い女性と距離を置こうとする男性は少なくありません。
自分だけの時間を持ちたいと考えている男性は少なくなく、常にべったりしてきたり、頻繁に連絡してきたりするような女性には辟易してしまうところがあります。
感情が不安定
感情が不安定な女性も、男性から距離を置かれやすいです。
機嫌よくしていると思ったら、急に機嫌が悪くなる、その時の気分によって言動が変わるようなところはありませんか？
男性としても女性の気持ちを汲み取って行動したいと思っているものなので、その時々で対応を変えないとならないとなるとうんざりしてしまうもの。
そのため、必要以上に関わらないようになっていきます。
人を信用しない
男性は好きな女性とお互いに信頼し合える関係を築きたいと思っているもの。
でも、あまり人を信用しないタイプの女性は、男性のことをいちいち詮索したり、束縛したりと、行動に制約をかけがちです。
そのため、男性はそういう女性の過度な干渉にめんどくさいと感じるようになって、距離を置くようになっていきます。
今回紹介した行動に共通するのは自己中であるということなので、ぜひそんな自己中な印象を好きな男性に植え付けないように、自分自身の感情や行動をコントロールしていきましょうね。
