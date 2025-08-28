ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は９９ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式27日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均 45517.96（+99.89 +0.22%）
ナスダック 21581.35（+37.08 +0.17%）
CME日経平均先物 42495（大証終比：-5 -0.01%）
欧州株式27日GMT16:06
英FT100 9255.50（-10.30 -0.11%）
独DAX 24046.21（-106.66 -0.44%）
仏CAC40 7743.93（+34.12 +0.44%）
米国債利回り
2年債 3.639（-0.040）
10年債 4.271（+0.010）
30年債 4.944（+0.025）
期待インフレ率 2.452（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.700（-0.023）
英 国 4.736（-0.004）
カナダ 3.467（+0.005）
豪 州 4.325（+0.010）
日 本 1.621（-0.002）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.89（+0.64 +1.01%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3437.20（+4.20 +0.12%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111891.69（+535.31 +0.48%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1653万0878（+79087 +0.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
