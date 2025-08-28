NY株式27日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均　　　45517.96（+99.89　+0.22%）
ナスダック　　　21581.35（+37.08　+0.17%）
CME日経平均先物　42495（大証終比：-5　-0.01%）

欧州株式27日GMT16:06
英FT100　 9255.50（-10.30　-0.11%）
独DAX　 24046.21（-106.66　-0.44%）
仏CAC40　 7743.93（+34.12　+0.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.639（-0.040）
10年債　 　4.271（+0.010）
30年債　 　4.944（+0.025）
期待インフレ率　 　2.452（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.700（-0.023）
英　国　　4.736（-0.004）
カナダ　　3.467（+0.005）
豪　州　　4.325（+0.010）
日　本　　1.621（-0.002）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.89（+0.64　+1.01%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3437.20（+4.20　+0.12%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111891.69（+535.31　+0.48%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1653万0878（+79087　+0.48%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ