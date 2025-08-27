非モテの原因に。男性の前で口にしない方がいい「話題」
会話中に男性の機嫌が急に悪くなったり、その後なかなか口を聞いてくれなくなったりなどの経験ありませんか？
その場合、もしかしたら会話中に出した話題が原因ということ。
そこで今回は、あまり男性の前で口にしない方がいい「話題」を紹介します。
他の男性のことを褒めたり持ち上げたりする
男性の前では、他の男性のことを褒めたり持ち上げたりしない方が賢明でしょう。
なぜなら、別に会話相手の男性と話題に挙げた男性とを比較しているつもりがなくても、話を聞いている男性は話題に上がった男性と比較されているように感じますし、さらには自分をディスられているように受け取ってしまう可能性が高いからです。
印象や感想だけで人や物事を貶める
男性はかなり現実的なところがあるので、印象や感想だけで物事を語られるのをあまり良しとしないところがあります。
中でも嫌がるのが、自分の印象や感想だけで人や物事を貶めるような発言。
よく中身を知らない人のことを「きっと性格が悪いと思う」などと言ったり、食べたことないのに「絶対美味しくないよ」と言ったり、見たこともない映画やアニメなどについて「絶対に面白くないでしょ」などと言ってしまえば、男性に「憶測だけで物事を判断する女性」「周囲への配慮に欠ける女性」などマイナスな評価をされてしまうでしょう。
もし今回紹介した話題を無意識にしていたかもと感じたなら、ぜひ改善に努めていきましょうね。
