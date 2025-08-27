交際前から本気度が見抜けます。男性が好きな女性に「しないこと」
男性の交際前の態度から、あなたへの本気度って実は見抜けるんです。
そこで今回は、男性が好きな女性に「しないこと」を紹介します。
｜急な呼び出し＆ドタキャン
男性は好きな女性に対しては常に誠実であろうとします。
そのために、会うにしてもかなり前もって約束をするもので、自分の都合で当然女性を呼び出すようなことはしません。
また、好きな女性と会う時間に他の予定が入らないようにもするので、ドタキャンをすることもないでしょう。
｜会う時間を作ろうとしない
好きな女性と会うためには、男性はどれだけ忙しくても時間の都合をつけるもの。
むしろ忙しい時ほど好きな女性と会うことで癒されたいと考えますし、仕事のモチベーションを高めるきっかけにしようともします。
｜女性からのお誘いを断る
好きな女性にお誘いされたら、どんなに予定が詰まっていても男性は断ることをまず考えることはありません。
好きな女性からデートに誘われること自体が嬉しいことなので、どんなに忙しくても予定を調整します。
もし、どうしても外せない用事と重なっている場合も、別の日を提案してこようとするはずです。
正式に交際をスタートする前に男性の本気度を確かめておきたいなら、ぜひ今回紹介した行動を一切しないかを確認してみてくださいね。
