彼への気持ちが揺らいだら…。恋に迷ったときに試したい３つのSTEP
長く付き合っていると「彼のこと本当に好きなのかな？」とふと不安になること、ありませんか？これは恋の終わりではなく、むしろ“見直しのサイン”。恋愛は常にアップデートが必要なんです。そこで今回は、恋に迷ったときに試したい「心の整理術」を紹介します。
“好きになった瞬間”を思い出してみる
日常が当たり前になって、彼の魅力が霞んで見えるのは自然なこと。そんな時は、最初に惹かれた理由を思い返してみましょう。初デートのときの緊張感、意外な優しさ、笑顔にきゅんとした瞬間…。思い出の中に、忘れていた「好き」の原点が眠っているはずです。そこに今も心が動くなら、気持ちはまだ生きています。
自分自身と対話する
「彼に冷めたのかも」と思っても、実は原因は自分自身の変化というケースも。キャリアのステップアップ、新しい趣味、人間関係の変化…。環境が変われば、求めるパートナー像も変わるのは当然です。彼の不満を探す前に、「今の私は何を望んでいる？」と自分と向き合う時間をとってみましょう。
未来像が彼と一致してるかを確かめる
迷いを放置すると関係は停滞します。大事なのは「私たち、これからどうしたい？」と率直に話し合うこと。未来像が一致しているか、歩み寄れる余地があるかを確かめるだけで、答えは見えてくるでしょう。会話を避けず、むしろ“未来のすり合わせ”をすることで関係が一段と深まるはずです。
恋に迷いが生じるのは、関係を更新する時期が来たからこそ。今回紹介した３ステップで、曖昧な気持ちに区切りをつけていきましょうね。
