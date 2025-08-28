◇ナ・リーグ ドジャース6―3レッズ（2025年8月26日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は26日（日本時間27日）、レッズ戦で右前適時打を放ち、チームの3連勝に貢献した。試合前には来年で60周年を迎える人気特撮番組「ウルトラマン」との共同イベントが開催され、ウルトラマンやバルタン星人が登場。「M78星雲」からやってきた日本が生んだヒーローが勢いをもたらし、地区優勝マジックを1つ減らし“M28”とした。

スペシウム光線ではない。大谷の必殺技はフルスイングだ。6回に3点を奪って5―1となり、なお2死二塁。2番手左腕スーターのスライダーを引っ張った打球は一、二塁間を破り、ダメ押しの適時打となった。

打球速度111・3マイル（約179キロ）、バットスピードも78・9マイル（約127キロ）は、ともにこの試合全体で最速だった。本物のウルトラマンのようにマッハ5（約6120キロ）で空を飛ぶことも、50万度の高熱を発するスペシウム光線を出すこともできないが、3分以上は“活動”できる。大谷のフルスイングは一撃で相手に会心のダメージを与えるという意味ではスペシウム光線と同じだった。

試合前に円谷プロダクション制作の特撮ヒーローで、米国にもファンを持つ「ウルトラマン」とドジャースの共同企画が実現した。グラウンドでウルトラマンが宿敵バルタン星人を背負い投げしたかと思えば、その後は両キャラクターがスタンドを練り歩いた。客席の子供たちもスペシウム光線のポーズを決めるなどして呼応。前日に始球式を務めた「BTS」のボーカル「V」に続き、両手が「Vの字」のバルタン星人という2日続けて「Vの使者」が登場。日本生まれの大谷とウルトラマンの“2人”のヒーローが試合を盛り上げ、3連勝に導いた。

2位パドレスも勝ち、1ゲーム差のままだが、ドジャースの地区優勝マジックは1つ減って28となった。デーブ・ロバーツ監督は「選手たちが本来の力を出して戦っている。エネルギー、競争心、そういう意図がはっきり表れている。チームとして完璧な試合だった」とご満悦だった。

大谷は24日のパドレス戦で45号ソロを放ち、ヤジられ続けたパ軍ファンに笑顔でハイタッチする粋な“仕返し”をして、ウルトラマンばりに“地球の平和”を守った。27日（日本時間28日）は投手復帰後11度目のマウンドに上がる。「5回を投げ切ることが重要。期待している」と指揮官。23年8月9日のジャイアンツ戦以来、749日ぶりの白星となるか。（奥田 秀樹通信員）

≪シリーズ60周年コラボ≫来年のシリーズ60周年へ向け、円谷フィールズホールディングスの米国関連会社とド軍の共同企画としてイベントは行われた。オープニング曲「ウルトラマンの歌」が場内に響く中、同ホールディングスの山本英俊代表取締役社長グループCEOが始球式を務めた。試合前には中堅後方の広場で写真撮影イベントが行われ、試合中は大型ビジョンを使いファンが決めポーズを披露し合う企画も行われた。

≪28日「54」ボブルヘッド配布≫大谷が投打同時出場予定の27日（日本時間28日午前9時40分開始）のレッズ戦は、来場者全員に大谷の「50―50ボブルヘッド人形」が配布される。昨季の54本塁打、59盗塁達成を記念し、5月15日には台座に「59」と記されたスライディング版が配布され、今回は台座に「54」と記されたスイング版となる。大谷は自身のボブルヘッド人形配布日と好相性で、直近3戦連発中（4本塁打）。エンゼルス時代から通じても42打数14安打、打率.333、4本塁打、9打点で、登板は初となる。