ずっと一緒にいれるな。男性が「相性が合う」と感じる女性とは

好きな男性と恋人関係になれたら、ずっと一緒にいたいもの。

でも、そのためには男性にも「彼女とずっと一緒にいたい」と思わせることは不可欠です。

そこで今回は、男性が「相性が合う」と感じる女性の特徴を紹介します。

好きなもの、嫌いなものが似ている


男性は女性と好きなもの、嫌いなものが似ていると感じると「相性が合う」と感じるもの。

例えば趣味が同じだと共通の話題ができる分、より親密な関係になりやすいですし、食の好みが合えばデートは一層楽しいものとなるはずです。

また、嫌いなものが似ていると「どちらかがガマンする」という場面がほとんどなくなるので、円満な関係を築きやすいと言えます。

「連絡したい」「会いたい」と感じる瞬間が被る


男性は女性と「連絡したい」「会いたい」と感じる瞬間が被ると、「相性が合う」と感じるだけでなく、「運命の相手かも」とさえ感じるでしょう。

例えば男性が「彼女にLINEしようかな？」と思っていたタイミングで女性からLINEが来たり、「そろそろ会いたい」と思っていたタイミングで女性から「会いたいな」と連絡があったりなど。

自然体のままストレスのない関係を築けそうな雰囲気が、男性の本気度を一気に高めるのです。

好きな男性に「彼女とずっと一緒にいたい」と思わせたいなら、ぜひ今回紹介した特徴をアプローチに活かしてみてくださいね。

