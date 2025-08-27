ずっと一緒にいれるな。男性が「相性が合う」と感じる女性とは
好きな男性と恋人関係になれたら、ずっと一緒にいたいもの。
でも、そのためには男性にも「彼女とずっと一緒にいたい」と思わせることは不可欠です。
そこで今回は、男性が「相性が合う」と感じる女性の特徴を紹介します。
好きなもの、嫌いなものが似ている
男性は女性と好きなもの、嫌いなものが似ていると感じると「相性が合う」と感じるもの。
例えば趣味が同じだと共通の話題ができる分、より親密な関係になりやすいですし、食の好みが合えばデートは一層楽しいものとなるはずです。
「連絡したい」「会いたい」と感じる瞬間が被る
男性は女性と「連絡したい」「会いたい」と感じる瞬間が被ると、「相性が合う」と感じるだけでなく、「運命の相手かも」とさえ感じるでしょう。
例えば男性が「彼女にLINEしようかな？」と思っていたタイミングで女性からLINEが来たり、「そろそろ会いたい」と思っていたタイミングで女性から「会いたいな」と連絡があったりなど。
自然体のままストレスのない関係を築けそうな雰囲気が、男性の本気度を一気に高めるのです。
好きな男性に「彼女とずっと一緒にいたい」と思わせたいなら、ぜひ今回紹介した特徴をアプローチに活かしてみてくださいね。
