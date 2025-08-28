◇パ・リーグ 西武３―２日本ハム（2025年8月27日 ベルーナＤ）

27日、西武―日本ハム戦が行われたベルーナドームで停電が発生したことについて球団が公式Xで謝罪した。

「8/27(水)の試合中、停電が発生いたしました。ご来場のお客さま、中継をご覧いただいた皆さま、並びに関係者の皆さまには、多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます」と陳謝。

「なお、ベルーナドーム内のチケットセンターにつきましては、明日8/28(木)は臨時休業となりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」とした。

3―2と西武1点リードで迎えた9回。日本ハム攻撃が始まる直前、球場の電気が消えるトラブルが起きた。照明はついているが、ビジョンが消えてしまったことで試合は中断。テレビ中継も映像が送れない状態となった。

結局約4分の中断ののち、試合は再開。西武が逃げ切った。原因は調査中だという。試合後の勝利のイベントやヒーローインタビューはマイクやビジョンなどが使用できないため、中止となった。場内では係員が拡声器を使用して停電をアナウンスした。

炭谷は「こんなの初めて。風呂入りたいけど暗いから、汗かいてるけど帰ります」と驚き、児玉は「シャワー浴びたけどドライヤー使えませんでした」と話すなど、試合後にも影響が出た。