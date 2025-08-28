パレスチナ自治区ガザ地区で、イスラエル軍による病院への攻撃で死亡したジャーナリストの元同僚が取材に応じ、生前の仕事への思いなどについて語りました。

イスラエル軍によるガザ地区南部のナセル病院への攻撃では、AP通信などと契約していたフリージャーナリストのマリアム・ダガさんも命を落としました。元同僚が27日、NNNの取材に応じ、ダガさんの取材への思いなどについて語りました。

ダガさんの元同僚 アラー・サラーマさん

「（何かあると）彼女はカメラを手にして現場へ向かい、熱心に仕事をしていました。彼女はパレスチナ人の声を届け、何が起きているかを伝える責務を自らが負っているという思いで仕事をしていました」

ダガさんは、ガザから避難した13歳の息子と離ればなれになりながらも、現地に残り報道を続けることを選んだといいます。サラーマさんは、イスラエル軍がガザでの攻撃を報じられたくないため現地ジャーナリストを標的にし、外国メディアの取材も認めないと批判しています。

一方、今回の攻撃についてイスラエル軍は26日に声明を出し、ジャーナリストは標的ではなく、病院にテロリストが設置した監視カメラを無力化するために攻撃を行ったと主張しています。