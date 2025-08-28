プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「甘みそダレの牛焼き肉」 「キュウリとショウガのだし」 「とろろ汁」 の全3品。
白いご飯が進みそうな焼き肉献立。副菜2品は市販の麺つゆを味付けに使って簡単に。

【主菜】甘みそダレの牛焼き肉
甘めの味付けは牛肉と良く合います。野菜をたっぷり添えてバランス良く。

©Eレシピ


調理時間：25分
カロリー：554Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

牛肉  (焼き肉用)200g
ピーマン  2個
シイタケ  (生)4個
モヤシ  1~1.5袋
  塩コショウ  少々
サラダ油  小さじ2
＜みそダレ＞
  みそ  大さじ1
  みりん  大さじ1
  ハチミツ  小さじ1
  ニンニク  (すりおろし)小さじ1/2

【下準備】

ピーマンは4等分にしてヘタと種を取り除く。シイタケは石づきと軸を取り、飾り包丁を入れる。モヤシはできればひげ根を取る。＜みそダレ＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油を入れ、中火にかける。ピーマン、シイタケ、モヤシを入れ、混ぜながら中火で炒める。火が通ったら、塩コショウで味付けをして、器に盛る。

©Eレシピ


2. (1)のフライパンをきれいに拭き、残りのサラダ油を入れ、中火にかける。牛肉を1枚ずつ広げて焼く。

©Eレシピ


3. (2)をひっくり返し、両面をサッと焼いたら＜みそダレ＞を加えてからめ、炒める。器に盛ったモヤシの上に牛肉をのせる。

©Eレシピ



【副菜】キュウリとショウガのだし
薬味中心のだし。ショウガの辛味と爽やかさが食欲を刺激します。

©Eレシピ


調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：18Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

キュウリ  1本 ショウガ  1片
ミョウガ  1本 大葉  5枚
麺つゆ  (3倍濃縮)大さじ1~2

【下準備】

キュウリは端を切り落とし、粗みじん切りにする。ショウガは皮をむき、みじん切りにする。ミョウガと大葉は粗みじん切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. キュウリ、ショウガ、ミョウガ、大葉をボウルに入れ、麺つゆを加えて混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やす。食べる前に器に盛る。

©Eレシピ


麺つゆは味を見ながら量を調整しましょう。

【スープ・汁】とろろ汁
スタミナアップに最適なとろろ汁をミキサーで簡単に。長芋で手がかゆくなる方もこれなら安心です。

©Eレシピ


調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：123Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

長芋  200g
卵  1個
酢  小さじ1
麺つゆ  (3倍濃縮)大さじ2
青のり  適量 練りワサビ  少々

【下準備】

長芋は皮をむき、大きめのひとくち大に切り、水にさらしてから水気をきる。

©Eレシピ



【作り方】

1. ミキサーに長芋、卵、酢、麺つゆを入れ、かくはんする。器に注いで青のりを振り、練りワサビを添える。

©Eレシピ