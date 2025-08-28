世界バレー女子の決勝トーナメント組み合わせが決定！ 日本は開催国タイとラウンド16で対戦

27日（水）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の決勝ラウンドの組み合わせが決まった。

22日（金）に開幕した女子の世界バレー。32カ国が4チームずつの8組に分かれ、各プールの上位2カ国が決勝トーナメントに進出する。

プールHに入った女子日本代表は、予選ラウンドで女子カメルーン代表、女子ウクライナ代表、女子セルビア代表に3連勝。プール1位で通過を決め、ラウンド16ではプールAを2位で通過した開催国の女子タイ代表との対戦が決まった。

その他、女子イタリア代表や女子ブラジル代表、女子ポーランド代表なども順当に決勝トーナメントへと進出。29日（金）から始まる負けたら終わりの戦いで、世界女王を目指す。

■2025女子世界バレー 決勝トーナメント組み合わせ

オランダ（A1位） vs セルビア（H2位）

日本（H1位） vs タイ（A2位）

アメリカ（D1位） vs カナダ（E2位）

トルコ（E1位） vs スロベニア（D2位）

イタリア（B1位） vs ドイツ（G2位）

ポーランド（G1位） vs ベルギー（B2位）

ブラジル（C1位） vs ドミニカ共和国（F2位）

中国（F1位） vs フランス（C2位）

