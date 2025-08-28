世界バレー女子の決勝トーナメント組み合わせが決定！ 日本は開催国タイとラウンド16で対戦
27日（水）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の決勝ラウンドの組み合わせが決まった。
22日（金）に開幕した女子の世界バレー。32カ国が4チームずつの8組に分かれ、各プールの上位2カ国が決勝トーナメントに進出する。
プールHに入った女子日本代表は、予選ラウンドで女子カメルーン代表、女子ウクライナ代表、女子セルビア代表に3連勝。プール1位で通過を決め、ラウンド16ではプールAを2位で通過した開催国の女子タイ代表との対戦が決まった。
その他、女子イタリア代表や女子ブラジル代表、女子ポーランド代表なども順当に決勝トーナメントへと進出。29日（金）から始まる負けたら終わりの戦いで、世界女王を目指す。
■2025女子世界バレー 決勝トーナメント組み合わせ
オランダ（A1位） vs セルビア（H2位）
日本（H1位） vs タイ（A2位）
アメリカ（D1位） vs カナダ（E2位）
トルコ（E1位） vs スロベニア（D2位）
イタリア（B1位） vs ドイツ（G2位）
ポーランド（G1位） vs ベルギー（B2位）
ブラジル（C1位） vs ドミニカ共和国（F2位）
中国（F1位） vs フランス（C2位）