大人がラクに穿ける「おしゃれパンツ」→【ROPÉ PICNIC】に売ってた、、！（歓喜）

気楽に穿けるおしゃれパンツを探すなら、ズバリ【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】がおすすめ。カーゴパンツ・ワイドパンツ・スウェットパンツなど、ボディラインを締め付けず楽ちんな穿き心地に期待できるパンツが種類豊富に揃っているんです。シックなカラー展開と絶妙なシルエットで、キレイめな印象を損ねないのが嬉しいポイント。ノーマークだった人はさっそくチェックしてみて！

気負わずキレイめに穿ける大人のカーゴパンツ

【ROPÉ PICNIC】「イージーカーゴパンツ」\3,993（税込・セール価格）

ウエストまわりを締め付けにくいプルオン仕様で、サッと楽に穿けそうなカーゴパンツ。シワになりにくい素材とダボつきを抑えたスマートなシルエットによって、カジュアルなデザインながらキレイめな印象をキープできそうです。サイドの大きなフラップポケットがアクセントになってくれるので、シンプルなワンツーコーデでも即サマ見えを狙えます。

脚線を拾わずのっぺり見せないイージーパンツ

【ROPÉ PICNIC】「ジョガーイージーワイドパンツ」\5,489（税込）

ドレープ感のあるジョーゼット素材と余白を持たせたシルエットで、脚線を拾いにくいイージーワイドパンツ。フロントにタックを入れることで立体感を演出し、のっぺり見えしにくいのが魅力です。ギャザー × ドローコードをあしらった幅広のウエスト部分はタックインもすっきりとサマになります。

とろみ素材が女性らしさを演出するワイドパンツ

【ROPÉ PICNIC】「レーヨンナイロンイージーワイドパンツ」\5,489（税込）

「とろみのあるしっとりと滑らかな質感」（公式サイトより）が、パンツコーデに女性らしさをプラスする一本。素材に落ち感があるのでもたつきにくく、楽な足さばきに期待できます。ウエストはゴムなので、サッと手間なく穿けるのも嬉しいポイント。ブラウンやチャコールグレーなど、ニュアンス感のある落ち着いたカラー展開にも注目を。

センターステッチ入りの大人向けスウェットパンツ

【ROPÉ PICNIC】「ロゴ刺繍入りワイドスウェットパンツ」\3,498（税込・セール価格）

リラックス感のある穿き心地にこだわり、大人っぽさも兼ね備えたワイドシルエットのスウェットパンツ。センターステッチが入っていることで真っ直ぐなラインを強調し、キレイめに寄せやすい一本です。さりげなく同色のロゴ刺繍が入っているのもデザインポイント。オーバーサイズシャツやブラウスと合わせて、スウェットパンツを外し役にするスタイルがおすすめ！

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ