「ゴッドハンド×壽屋 コトブキニッパー」より「リパッケージver.」と「ヘキサギアVer.」の再生産分が本日発売
コトブキヤは、「ゴッドハンド×壽屋 コトブキニッパー リパッケージver.」と「ゴッドハンド×壽屋 コトブキニッパー ヘキサギアVer.」を8月28日に発売する。どちらも再生産品となり、価格はリパッケージver.が4,620円、ヘキサギアVer.が4,730円。
「コトブキニッパー」は、刃物の製造で有名な新潟県燕三条地域にある、ニッパーを代表とする工具製造メーカー「ゴッドハンド」とのコラボ商品。ゴッドハンドの工具「アルティメットニッパー」の課題を解決するべく、刃に微妙な厚みを持たせることで、「斬れ味」と「耐久性」の絶妙なバランスがとれ使い勝手のよいプラモデル用ニッパーとなっている。
ヘキサギアVer.は、「コトブキニッパー」の刻印、グリップカラーがヘキサギア仕様になっている。
【共通情報】
製造元：ゴッドハンド
材質：特殊工具鋼（神戸製鋼所製）
刃部硬度：HRC58～64
柄被膜：塩化ビニール
表面処理：錆防止油使用
耐久経：プラスチックΦ3mm
真鍮線可否：不可
クリアランナー可否：不可
※本製品は再生産です。
※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。
※切断能力はプラスチックΦ3mm迄です。また硬いランナー（クリアランナー）や無理な力を入れての切断はおやめください。
ゴッドハンド×壽屋 コトブキニッパー リパッケージver.
※価格改定に伴い、パッケージデザインが変更となっています。ニッパー本体の仕様は従来の「コトブキニッパー」と変更ございません。
ゴッドハンド×壽屋 コトブキニッパー ヘキサギアVer.
※発売日は流通により前後する場合があります。
