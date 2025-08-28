【ゴッドハンド×壽屋 コトブキニッパー リパッケージver.】 8月28日 発売 価格：4,620円 【ゴッドハンド×壽屋 コトブキニッパー ヘキサギアVer.】 8月28日 発売 価格：4,730円

コトブキヤは、「ゴッドハンド×壽屋 コトブキニッパー リパッケージver.」と「ゴッドハンド×壽屋 コトブキニッパー ヘキサギアVer.」を8月28日に発売する。どちらも再生産品となり、価格はリパッケージver.が4,620円、ヘキサギアVer.が4,730円。

「コトブキニッパー」は、刃物の製造で有名な新潟県燕三条地域にある、ニッパーを代表とする工具製造メーカー「ゴッドハンド」とのコラボ商品。ゴッドハンドの工具「アルティメットニッパー」の課題を解決するべく、刃に微妙な厚みを持たせることで、「斬れ味」と「耐久性」の絶妙なバランスがとれ使い勝手のよいプラモデル用ニッパーとなっている。

ヘキサギアVer.は、「コトブキニッパー」の刻印、グリップカラーがヘキサギア仕様になっている。

【共通情報】

製造元：ゴッドハンド

材質：特殊工具鋼（神戸製鋼所製）

刃部硬度：HRC58～64

柄被膜：塩化ビニール

表面処理：錆防止油使用

耐久経：プラスチックΦ3mm

真鍮線可否：不可

クリアランナー可否：不可

※本製品は再生産です。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※切断能力はプラスチックΦ3mm迄です。また硬いランナー（クリアランナー）や無理な力を入れての切断はおやめください。

ゴッドハンド×壽屋 コトブキニッパー リパッケージver.

※価格改定に伴い、パッケージデザインが変更となっています。ニッパー本体の仕様は従来の「コトブキニッパー」と変更ございません。

ゴッドハンド×壽屋 コトブキニッパー ヘキサギアVer.

※発売日は流通により前後する場合があります。

