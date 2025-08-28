コードレス掃除機 AZSCD-185PM-H

Amazonにて開催されている「Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」の対象商品にアイリスオーヤマの掃除機が追加された。開催期間は8月28日23時59分まで。

今回のセールでは、サイクロン式や紙パック式のスティッククリーナーがお買い得になっている。また、紙パック式のハンディクリーナーもセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】アイリスオーヤマ コードレス掃除機 AZSCD-185PM-H

パワフルな吸引が続くサイクロン式スティッククリーナー。軽い力で進む自走式パワーヘッドを搭載しており、隙間に潜んでいる小さいゴミから大きなゴミまでパワーブラシでしっかりかき出し吸い取る。また、使用後はスタンドに置くだけで簡単に充電することができる。

【紙パック式】アイリスオーヤマ コードレス掃除機 MagiCaleena

重さ約1.1kgの紙パック式スティッククリーナー。紙パックは「Ag＋（銀イオン）加工」で排気のニオイも抑制する（25枚付）。自走式パワーヘッドを搭載。さらに、LED搭載でヘッドライトで床を照らし、「ほこり感知センサー」でゴミの量をセンサーで感知、吸引力を自動調整（※自動モードで運転時）する。

【紙パック式】アイリスオーヤマ ハンディクリーナー

片手で簡単にゴミを捨てられる、充電式紙パックハンディクリーナー。高性能モーター「DCブラシレスモーター」採用で、軽量にもかかわらずパワフルな吸引力を実現する。