【Amazonファッションセール】アイリスオーヤマのサイクロン/紙パック式コードレス掃除機がお買い得【2025.8】
【Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り】 開催期間：8月22日9時～8月28日23時59分
コードレス掃除機 AZSCD-185PM-H
Amazonにて開催されている「Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」の対象商品にアイリスオーヤマの掃除機が追加された。開催期間は8月28日23時59分まで。
今回のセールでは、サイクロン式や紙パック式のスティッククリーナーがお買い得になっている。また、紙パック式のハンディクリーナーもセールの対象となっている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
【Amazon.co.jp限定】アイリスオーヤマ コードレス掃除機 AZSCD-185PM-H
パワフルな吸引が続くサイクロン式スティッククリーナー。軽い力で進む自走式パワーヘッドを搭載しており、隙間に潜んでいる小さいゴミから大きなゴミまでパワーブラシでしっかりかき出し吸い取る。また、使用後はスタンドに置くだけで簡単に充電することができる。
【紙パック式】アイリスオーヤマ コードレス掃除機 MagiCaleena
重さ約1.1kgの紙パック式スティッククリーナー。紙パックは「Ag＋（銀イオン）加工」で排気のニオイも抑制する（25枚付）。自走式パワーヘッドを搭載。さらに、LED搭載でヘッドライトで床を照らし、「ほこり感知センサー」でゴミの量をセンサーで感知、吸引力を自動調整（※自動モードで運転時）する。
【紙パック式】アイリスオーヤマ ハンディクリーナー
片手で簡単にゴミを捨てられる、充電式紙パックハンディクリーナー。高性能モーター「DCブラシレスモーター」採用で、軽量にもかかわらずパワフルな吸引力を実現する。